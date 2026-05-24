[헤럴드경제=신대원 기자] 6·3 지방선거 울산시장에 출마한 김상욱 더불어민주당 후보는 24일 김종훈 진보당 후보와의 단일화 후보를 선출하는 경선 여론조사를 중단한다고 밝혔다.

김 후보는 이날 오전 이 같은 내용의 입장문을 발표했다.

다만 신속한 단일화 방식 등 후속 협의를 통해 단일화는 계속 진행하겠다는 입장을 내비쳤다.