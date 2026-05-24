법인지방소득세 납부기한 3개월 직권연장…23개 법인 약 1억920만 원 납부 연장 자금 유동성↑ 개인지방소득세도 8월 31일까지 직권 연장 추진, 세무조사 연기·징수유예 등 맞춤형 세정지원도 실시

[헤럴드경제=박종일 선임기자]장기화하는 고유가·고물가 상황 속, 2차 고유가 피해지원금 지급을 추진하고 있는 관악구가 기업과 소상공인을 세정 지원 대책도 함께 마련해 경영 안정을 돕고 있다.

특히 국제유가와 물류비 상승으로 어려움을 겪는 수출기업과 자영업자, 운송·제조업체를 대상으로 지방세 납부 기한 연장, 징수유예 등 전방위적 지원에 나선다는 방침이다.

먼저 구는 ▷수출 중소·중견기업 ▷석유화학·철강·건설업 영위 기업 ▷고용·산업위기 선제대응지역 소재 중소·중견기업 등 223개 법인에 ‘법인지방소득세’ 납부 기한을 직권 연장했다. 기존 4월 30일에서 7월 31일까지 3개월 연장한 것으로, 이는 국세청 법인세 납부 기한 연장 대상과 동일 기준을 적용했다.

그 결과 총 23개 법인의 32개 납부 건에 대해 약 1억920만 원 규모의 세금 납부 기한 연장으로 자금 유동성 확보를 지원하고 기업의 경영 부담을 줄이는 성과를 거뒀다.

구는 소상공인과 자영업자의 세부담 완화를 위한 ‘개인지방소득세’ 납부 기한 연장도 추진한다. 오는 6월 1일까지 개인지방소득세 신고를 받은 뒤 지원 대상자를 확정하고, 납부 기한을 기존 6월 1일에서 8월 31일까지 3개월 연장할 계획이다.

지원 대상은 국세청 부가가치세 납부기한 직권 연장 대상자와 유가 상승에 민감한 운송업·석유화학 관련 업종 종사자, 플랫폼 미정산 피해 사업자 등이다.

아울러 지방세 세무조사 연기와 징수유예, 체납처분 유예 등 기업별 맞춤형 세정 지원도 추진할 예정이다.

아울러 관악구청 재산취득세과, 지방소득세과, 38세금징수과 세무민원실에는 ‘중동상황 피해기업 지원 전담창구’를 운영해 피해기업과 소상공인을 위한 상담과 지원 안내에도 힘쓴다.