[헤럴드경제=이명수 기자] 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 지난 24시간 동안 상선 25척이 호르무즈 해협을 통과했다고 23일(현지시간) 밝혔다.

IRNA 통신 등 이란 관영 매체에 따르면 혁명수비대는 성명에서 “유조선, 컨테이너선과 기타 상선 25척이 혁명수비대 해군의 협조와 보안 지원 속에 허가를 받고 해협을 통과했다”고 설명했다.

혁명수비대는 “미국 테러리스트 군대의 공격으로 호르무즈 해협에서 불안정한 상황이 조성됐음에도 불구하고 혁명수비대 해군은 호르무즈 해협에 대한 정보 통제를 적극적으로 수행하고 있다”고 강조했다.

혁명수비대 발표에는 해협을 통과한 배들이 어느 나라 선적인지 등 구체적인 정보는 포함되지 않았다.

한편 한국 해양수산부에 따르면 호르무즈 해협에 갇혀있던 한국 선박 26척 가운데 유조선 1척이 지난 20일 처음으로 해협을 통과하면서 해협 안쪽에 남아 있는 우리나라 선박은 25척, 선원은 기존 125명에서 116명으로 줄었다.