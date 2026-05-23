MC몽 “김민종, 차 회장 돈 받았다” 폭로에…‘롤스로이스 미담’ 재조명

[헤럴드경제=장연주 기자] 가수 MC몽이 배우 김민종에 대해 돈을 받고 롤스로이스를 타고 다니면서 불법 도박에 연루됐다는 의혹을 제기한 가운데, 해당 자금으로 마련했다는 김민종의 롤스로이스에 얽힌 과거 미담이 재조명되고 있다. MC몽은 지난 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 라이브 방송을 통해 연예계에 수십억원대 판돈이 오가는 이른바 ‘바둑이’ 도박 모임이 존재한다고 주장하면서, 김민종을 비롯한 연예인들의 실명을 언급했다. 그는 김민종에 대해 “제가 좋아했던 선배”라며 “차준영(원헌드레드 레이블 차가원 회장의 작은 아버지)이 준 돈을 받고 롤스로이스 슈퍼카를 몰고 다닌다”고 주장했다. 그런데, 공교롭게도 김민종은 지난 2023년 9월 고가의 롤스로이스 차량과 관련된 미담으로 화제를 모은 바 있다. 당시 40대 여성 A씨는 서울 한 아파트 지하주차장에서 고급 외제차인 롤스로이스에 미세한 접촉 사고를 냈고, 롤스로이스 차주에게 곧바로 연락했으나 연락이 되지 않았다. 이후 12시간이