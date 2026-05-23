[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]6·3지방선거 법정 선거운동 둘째날인 22일 오후 대구 동구 신암5동에 나붙은 선거벽보판을 시민들이 유심히 바라보고 있다.
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입력 2026-05-23 19:30:34
[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]6·3지방선거 법정 선거운동 둘째날인 22일 오후 대구 동구 신암5동에 나붙은 선거벽보판을 시민들이 유심히 바라보고 있다.
백악관 “트럼프, 대만 무기판매 곧 승인…이란과는 무관하다”
[헤럴드경제=김광우 기자] 미군 고위급 인사가 이란 전쟁 탓에 대만으로 무기 판매가 일시 중단됐다고 발언해 논란이 일자, 백악관 측이 이를 부인하고 나섰다. 연합뉴스에 따르면 23일(현지시간) 로이터 통신은 백악관 관계자가 대만 무기 패키지에 관한 결정이 조만간 내려질 것이라며 이같은 입장을 시사했다고 밝혔다. 이 관계자는 지난해 트럼프 행정부가 110억달
[영상] “114평인데 4억대라고?” 13억 하던 광주 2층집 급락 이유는 [부동산360]
경기 광주시 신현동에 위치한 114평 규모 단독주택이 세 차례 유찰을 거치면서 최저매각가격은 감정가의 34% 수준인 4억5557만원까지 낮아졌는데, 감정평가 당시 토지 감정가만 10억2921만원이었다는 점을 고려하면 가격 부담은 상당히 낮아진 셈이다.
MC몽 “김민종, 차 회장 돈 받았다” 폭로에…‘롤스로이스 미담’ 재조명
[헤럴드경제=장연주 기자] 가수 MC몽이 배우 김민종에 대해 돈을 받고 롤스로이스를 타고 다니면서 불법 도박에 연루됐다는 의혹을 제기한 가운데, 해당 자금으로 마련했다는 김민종의 롤스로이스에 얽힌 과거 미담이 재조명되고 있다. MC몽은 지난 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 라이브 방송을 통해 연예계에 수십억원대 판돈이 오가는 이른바 ‘바둑이’ 도박 모임이 존재한다고 주장하면서, 김민종을 비롯한 연예인들의 실명을 언급했다. 그는 김민종에 대해 “제가 좋아했던 선배”라며 “차준영(원헌드레드 레이블 차가원 회장의 작은 아버지)이 준 돈을 받고 롤스로이스 슈퍼카를 몰고 다닌다”고 주장했다. 그런데, 공교롭게도 김민종은 지난 2023년 9월 고가의 롤스로이스 차량과 관련된 미담으로 화제를 모은 바 있다. 당시 40대 여성 A씨는 서울 한 아파트 지하주차장에서 고급 외제차인 롤스로이스에 미세한 접촉 사고를 냈고, 롤스로이스 차주에게 곧바로 연락했으나 연락이 되지 않았다. 이후 12시간이
단독 [단독] 삼성전자, 메모리 직원들에게 영업이익 10% 성과급 지급 약속…3년 뒤 성과급 제도화도 제안
[헤럴드경제=박지영·김용훈 기자] 삼성전자 노사 갈등이 창사 이래 최대 규모 총파업 위기로 치닫는 가운데 사측이 교착상태를 깨기 위해 먼저 손을 내미는 모양새다. 초기업노조에 따르면 사측은 경쟁사인 SK하이닉스 수준의 성과급 기준과 노조가 주장하는 ‘제도화’도 일부 수용하겠다는 입장을 다시 밝힌 것으로 알려졌다. 하지만 초기업노조는 “회사의 갈라치기”라며 총파업 의지를 굽히지 않고 있다. 8일 삼성전자 초기업노조는 지난 6일 “오늘 DS부문 메모리사업부만 회사 측 제시안에 대해서 보직장을 포함한 격려 간담회를 진행했다고 한다”고 밝혔다. 그러면서 “조합원 분들의 제보를 통해 확인한 결과 (사측이 교섭 때 제시한) 기존 1안이였으며, 3년간 ‘명문화’ 하고 이후 제도화하자는 내용이었다고 확인했다”고 했다. 앞서 사측은 지난 3월 27일 집중교섭에서 “경쟁사와 동일한 영업이익의 10%를 모두 성과급에 사용하겠다”고 밝힌 바 있다. 이는 SK하이닉스와 동일한 기준이지만, 삼성전자의 영업이