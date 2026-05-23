[사진=김병진 기자]
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[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]6·3지방선거 법정 선거운동 둘째날인 22일 오후 대구 동구 신암5동에 나붙은 선거벽보판을 시민들이 유심히 바라보고 있다.


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