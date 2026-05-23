이재명 대통령 부부 참석·문재인 전 대통령 5년 연속 참석 각 정당 대표 등 정치권 대거 집결 이재명 대통령 “노무현의 못다 이룬 꿈 완수” 현직 대통령 9년 만에 참석

[헤럴드경제=정경수 기자] 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식이 23일 경남 김해 봉하마을에서 엄수됐다. 현직 대통령인 이재명 대통령 부부와 문재인 전 대통령 부부를 비롯해 정부·정치권 인사들이 대거 참석했다.

이날 오후 2시 경남 김해시 진영읍 봉하마을 생태문화공원 특설무대에서 열린 추도식은 ‘내 삶의 민주주의, 광장에서 마을로’를 주제로 진행됐다. 광장에서 외쳐진 민주주의의 가치가 일상과 지역 공동체 속에서 실현돼야 한다는 의미가 담겼다.

전국 각지에서 온 추모객들도 봉하마을을 찾았다. 특설무대 앞 좌석은 행사 시작 전부터 가득 찼고, 자리를 잡지 못한 시민들은 무대 주변에 서서 추도식을 지켜봤다. 노무현재단은 이날 봉하마을을 찾은 시민이 약 2만5000명에 이른 것으로 추산했다.

이재명 대통령은 배우자 김혜경 여사와 함께 추도식에 참석했다. 현직 대통령이 노 전 대통령 추도식에 참석한 것은 2017년 서거 8주기 당시 문재인 대통령 이후 9년 만이다. 이 대통령은 지난해 5월 23일에는 대선 후보 신분으로 추도식에 자리한 바 있다.

이 대통령은 김혜경 여사, 권양숙 여사, 노건호씨, 문재인 전 대통령 부부 등과 함께 행사장에 입장했다. 문 전 대통령은 2022년부터 올해까지 5년 연속 추도식에 참석했다.

정부와 정치권 인사들도 봉하마을에 모였다. 김민석 국무총리, 우원식 국회의장, 정청래 더불어민주당 대표, 조국 조국혁신당 대표, 한창민 사회민주당 대표 등이 참석해 노 전 대통령을 추모했다.

추도식은 국민의례와 내빈 소개, 차성수 노무현재단 이사장 인사말, 추도사, 주제 영상 상영, 추모 공연 순으로 약 1시간 동안 진행됐다.

이 대통령은 추도사를 통해 노 전 대통령이 추구했던 가치와 현 정부의 과제를 연결해 언급했다. 그는 “반칙과 특권 없이도 성공할 수 있고 열심히 땀 흘린 만큼 정당한 대가를 얻는 사회, 수도권과 지역이 함께 성장하고 발전하는 나라, 적어도 먹고 사는 문제로 삶을 포기하는 일이 없는 세상은 존경하는 노 대통령께서 평생에 걸쳐 만들고자 하셨던 우리 대한민국 모습”이라며 “대통령님의 못다 이룬 꿈을 국민주권정부가 반드시 완수하겠다”고 강조했다.

이어 “때로는 멈춰 서고 때로는 걸려 넘어질지라도 결코 뒤로 물러서지 않겠다”며 “우리 모두의 과거이자 미래인 대통령님의 그 꿈이 현실이 될 수 있게 혼신의 힘을 다하겠다”고 말했다.

추도식이 끝난 뒤 이 대통령과 참석 인사들은 노 전 대통령 묘역으로 이동해 차례로 참배했다. 봉하마을을 찾은 시민들도 추모 행렬을 이어가며 노 전 대통령을 기렸다.