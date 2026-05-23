“월드컵 생각하면 어린아이 돼…초심으로 뛰겠다” “팬들이 축제 즐길 문화 만들고 싶다” 리그 무득점 질문엔 “제 욕심보다 팀”

[헤럴드경제=정경수 기자] 2026 북중미 월드컵에서 한국 축구대표팀 주장으로 나서는 손흥민이 네 번째 월드컵을 앞두고도 처음과 같은 마음으로 준비하겠다고 밝혔다. 개인 기록보다 팀이 더 좋은 경기력을 내는 것이 중요하다는 점도 강조했다.

미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스FC(LAFC)에서 뛰는 손흥민은 22일(현지시간) I.V 리퀴드 센터에서 취재진과 만나 월드컵을 향한 각오를 전했다.

손흥민은 “월드컵을 생각하면 어린아이가 되는 것 같다”며 “항상 저에게는 꿈의 무대였기에 첫 번째든 네 번째든 (제가 쏟는) 힘과 열정은 항상 똑같다”고 말했다.

이번 대회는 손흥민에게 네 번째 월드컵이다. 2014 브라질 대회부터 한국 축구의 핵심 선수로 뛰어온 그는 이번 북중미 대회에서도 대표팀의 중심을 맡는다. 경험은 쌓였지만, 월드컵을 대하는 마음가짐은 달라지지 않았다는 설명이다.

목표를 묻는 질문에는 “초심을 갖고 제가 가진 능력은 운동장 안팎에서 최선을 다해 펼쳐내고 오는 것이 목표고, 그랬을 때 팀도 더 좋은 성적을 낼 수 있을 것”이라며 “또 월드컵은 사실 즐거운 축구인데, 팬들이 그런 축제를 즐길 수 있는 문화를 만들고 싶다”고 말했다.

손흥민은 개최지와 관련해서는 농담 섞인 반응도 보였다. 그는 “미국에서 월드컵을 해서 미국으로 왔는데 멕시코에서 (먼저) 경기하게 돼 조금 당황스럽긴 하다”고 웃었다.

몸 상태에 대해서는 자신감을 보였다. 손흥민은 “아픈 데 없이 잘 준비하고 있고 월드컵 가서 잘하고, 재미있게 하고 싶은 마음”이라고 했다.

소속팀에서의 공격포인트와 관련한 질문도 나왔다. 손흥민은 2026 MLS 시즌에서 아직 득점은 없지만 도움 9개를 기록하고 있다. 골이 나오지 않는 데 대한 아쉬움이 있느냐는 질문에 그는 개인 성적보다 팀 플레이를 먼저 언급했다.

손흥민은 “많은 분이 제가 골을 많이 넣는 것을 좋아해 주시고, 또 이에 대한 이야기가 오가는 것은 당연하다고 생각한다”면서도 “축구는 혼자만의 스포츠가 아니고, 제 욕심보다는 팀원들이 어떻게 하면 더 잘할 수 있는지를 좀 더 생각하고 있다”고 말했다.

이어 “골은 언제든지 들어갈 수 있다고 생각하고, 제가 가진 능력이 하루아침에 어디 가지도 않는다”며 “(월드컵에서도) 팀원들이 어떻게 하면 더 좋은 모습을 낼지, 대한민국이 좋아하는 축구를 할 수 있을지를 중요하게 본다”고 덧붙였다.