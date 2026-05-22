출산 산모·아기 10쌍 대상 5주 과정 운영…육아 정보·정서 지원 제공 베이비마사지·이유식·응급처치 등 참여형 프로그램 구성 비슷한 시기 출산한 엄마들 교류 확대…사회적 지지 형성 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울시 성북구보건소가 ‘서울아기 건강 첫걸음 사업’의 일환으로 올해 출산한 산모와 아기를 대상으로 ‘엄마모임’ 프로그램을 운영하고 있다.

프로그램은 산모와 아기 10쌍(20명)을 대상으로 5월 14일부터 6월 11일까지 매주 목요일 총 5주간 보건소 4층 보건교육실에서 진행된다.

‘서울아기 건강 첫걸음 사업’은 임산부 및 영유아 관련 전문교육을 이수한 간호사가 임산부와 2세 미만 영유아 가정을 방문해 산모와 아기 건강관리, 모유수유 교육, 우울증 검사, 지역사회 자원 연계 서비스를 지원하는 사업이다.

‘엄마모임’은 신생아와 함께 새로운 삶을 시작한 산모들에게 양육 관련 정보를 제공, 육아 자신감을 높일 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 비슷한 시기에 출산한 산모들이 교류하며 사회적 지지를 받을 수 있는 기회도 제공하고 있다.

교육은 ▷서로 알기와 엄마되기 ▷베이비 마사지 ▷이유식 및 영양식이 ▷영유아 응급처치 ▷아기발달과 놀이 등 참여형 그룹 활동으로 구성됐다.

2회차까지 참여한 한 산모는 “출산 시기가 비슷한 아기 엄마들과 경험을 나누며 큰 위안을 받고 있고, 전문가의 실질적인 강의도 많은 도움이 되고 있다”고 말했다.

성북구보건소 관계자는 “엄마모임은 단순한 정보 제공을 넘어 산모들이 서로 소통하고 힘을 얻는 시간”이라며 “앞으로도 산모들이 육아에 자신감을 가질 수 있도록 실질적인 교육 프로그램을 지속적으로 마련하겠다”고 말했다. 자세한 사항은 성북구보건소 모자보건팀으로 문의하면 된다.