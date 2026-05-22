[헤럴드경제=문영규 기자] 이재명 대통령이 서울 종로구 익선동을 방문해 민심을 청취한 가운데 강훈식 대통령비서실장이 “경호처가 크게 고생한 날”이라며 소감을 밝혔다.

강훈식 실장은 지난 21일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “익선동에 다녀왔다”며 “(이 대통령이)어쩜 그렇게 사람들 일상 속으로 들어가고 싶어 하시는지. 오늘은 특히 젊은 분들이 많아 가감없는 이야기를 많이 들었다”고 전했다.

그는 “역대 대통령 최초로 노상에서 식사를 하셨다는 얘기를 저도 끝나고서야 듣는다”며 “역대급 인파에 경호처 여러분께서 크게 고생한 날”이라고 했다.

그러면서 “그래도 계속 가시겠지요?”라며 웃음으로 마무리했다.

강 실장이 올린 사진엔 하늘이 보이는 노상에서 이 대통령이 강 실장, 강유정 대변인 등을 비롯한 참모들과 시민들이 한데 섞여서 식사를 하는 모습이 담겼다.

이 대통령이 웃으며 손으로 하트를 그리는 모습, 시민들과 사진을 찍는 모습 등도 있었다. 대통령의 방문에 놀란 시민들이 가게 밖으로 뛰어나와 사진 촬영을 요청하자, 강 실장이 사진을 찍기도 한 것으로 전해졌다.

주변을 경계하고 있는 경호처 직원들의 모습도 보였다.

한편 이날 익선동을 방문한 이 대통령은 외국에서 온 관광객들이 “미스터 프레지던트”를 외치며 사진 촬영을 요청하자 “나이스 투 미츄”를 외치며 반갑게 인사를 건넸다.

저녁을 마친 이 대통령은 근처 커피 매장을 찾아 키오스크로 아메리카노를 주문하며 “거기 커피는 아니지요?”라고 묻기도 했다. 스타벅스코리아가 최근 진행한 ‘탱크데이’ 이벤트가 5·18 민주화운동, 박종철 고문치사 사건 등을 비하했다는 의혹으로 물의를 빚으며 이를 겨냥한 발언으로 풀이된다.