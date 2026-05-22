업비트 API 활용 이용자 증가세 AI 에이전트의 업비트 기능 지원

디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 인공지능(AI) 에이전트를 활용해 업비트 기능을 더 쉽게 사용할 수 있도록 하는 ‘업비트 스킬’(사진)을 출시했다고 22일 밝혔다.

업비트 스킬은 자연어로 명령해 업비트 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스) 기반의 CLI(텍스트로 하는 명령줄 인터페이스) 기능을 보다 손쉽게 사용할 수 있도록 돕는 기능이다. 최근 AI를 활용해 자연어로 코드를 작성 및 수정하는 ‘바이브 코딩’ 확산에 이어, 투자와 거래 영역에서도 AI 에이전트와 API를 활용한 ‘바이브 트레이딩’이 주목받고 있다. 업비트에서 API를 활용한 이용자는 서비스 고도화 및 AI 기술 활용 증가 등에 힘입어 2023년 대비 2025년에 76% 증가한 것으로 나타났다. 이에 디지털자산 분야에서 보다 쉽고 안정적인 바이브 트레이딩 환경을 지원하기 위해 ‘업비트 스킬’을 선보였다.

업비트 스킬은 클로드 코드(Claude Code), 커서(Cursor), 코덱스(Codex) 등 스킬을 지원하는 AI 코딩 에이전트 환경에서 활용할 수 있는 참조 지침 및 리소스 모음이다. AI 에이전트가 업비트 CLI 사용법을 참고해 시세 조회, 잔고 확인, 주문, 입출금 조회 등 다양한 작업을 할 수 있도록 돕는다. 김광우 기자