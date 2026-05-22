“글로벌 ESG 경쟁력 인정받아” DJBIC 코리아 지수 4년 연속 편입

[헤럴드경제=서재근 기자] 고려아연이 국내 비철금속업계 최초로 ‘다우존스 최상위기업 지수(DJBIC) 아시아퍼시픽 지수’에 편입됐다고 22일 밝혔다.

DJBIC는 세계 최대 금융정보 제공 기관이자 글로벌 신용평가사 S&P글로벌이 기존 다우존스 지속가능경영지수(DJSI)를 지난해 개편한 지표로 매년 세계 주요 기업의 환경, 사회, 지배구조 부문 성과를 종합 평가해 지수 편입 기업을 선정한다.

S&P글로벌은 아시아·태평양 지역 시가총액 상위 600대 기업 가운데 ESG(환경·사회·지배구조) 평가 상위 20% 기업을 DJBIC 아시아퍼시픽 지수 종목으로 선정한다. 고려아연은 2022년 DJBIC 코리아 지수에 첫 편입된 이후 S&P글로벌 평가에서 꾸준한 개선세를 이어 왔다. 2025년 종합평가에서는 전 영역에서 산업 평균치를 웃도는 성과를 거뒀다.

고려아연은 이번 DJBIC 아시아퍼시픽 지수 신규 편입을 계기로 글로벌 투자자들의 신뢰가 한층 향상될 것으로 기대하고 있다.

고려아연 관계자는 “DJBIC 아시아퍼시픽 지수 신규 편입은 고려아연의 ESG 경영이 글로벌 기준에 부합할 뿐만 아니라 매우 탁월한 성과를 구현하고 있음을 국제적으로 인정받았다는 의미를 지닌다”며 “국내외 투자자와 이해관계자의 신뢰를 더욱 공고히 다지면서 글로벌 핵심광물 공급망을 뒷받침하는 역할에 책임 있는 자세로 임하겠다”고 말했다.

한편, 고려아연은 DJBIC 코리아 지수에 4년 연속 편입됐다. DJBIC 코리아 지수는 국내 시가총액 상위 200대 기업 중 ESG 평가 상위 30%에 해당하는 기업을 포함한다. 지난 2022년 11월 금속광업 업계 최초로 DJSI(현 DJBIC) 코리아 지수에 신규 편입된 이후 해마다 이름을 올리고 있다.