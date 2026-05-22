금산·헝가리·대전공장 이어 네 번째 친환경·저탄소 제조 생산 체계 전환

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)는 중국 저장성 자싱시에 위치한 가흥공장이 글로벌 친환경 소재 국제인증 제도인 ‘ISCC PLUS’ 인증을 획득했다고 22일 밝혔다.

ISCC PLUS는 바이오 기반 및 재활용 원료의 지속가능성과 공급망 전반의 투명성을 검증하는 국제 인증 제도다. 원료 조달부터 생산·유통·최종 제품까지 전 과정에 걸쳐 친환경성과 추적 가능성을 평가한다.

이번 인증은 2021년 금산공장, 2023년 헝가리 라칼마스공장, 2025년 대전공장에 이어 네 번째다. 한국타이어는 중국 생산기지까지 인증 범위를 확대하며 아시아와 유럽을 아우르는 글로벌 친환경 생산 체계를 강화하게 됐다고 설명했다.

가흥공장은 친환경 원료 전환과 생산 공정 최적화를 통해 지속가능 제조 경쟁력을 강화해왔다. 바이오 및 재활용 소재 적용 확대와 함께 질량 균형 기반 품질 관리 체계를 운영하며 지속가능 원료 적용 제품의 안정적 생산 기반도 구축했다.

한국타이어는 친환경 순환경제 전략인 ‘E.서클’을 기반으로 지속가능 원료 적용 확대에 속도를 내고 있다. 포르쉐 전기차 타이칸에 공급 중인 퍼포먼스 타이어 ‘아이온 에보’에는 매스밸런스 방식 기준 약 45%의 지속가능 원료가 적용됐다. 유럽 교체용 시장에 출시된 ‘아이온 GT’는 지속가능 원료 비중을 최대 약 77%까지 높였다.

모터스포츠 분야에서도 친환경 소재 적용을 확대하고 있다. 한국타이어는 FIA 월드 랠리 챔피언십(WRC)과 ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십(FE) 공급 타이어에 지속가능 소재를 적용하며 친환경 기술 경쟁력을 강화하고 있다고 설명했다.

아울러 글로벌 파트너사와의 오픈 이노베이션을 통해 저탄소 원재료 개발과 상용화도 확대 중이다. 회사는 이 같은 지속가능 경영 성과를 바탕으로 다우존스 지속가능경영지수 편입과 에코바디스 최고 등급 등을 획득했다고 밝혔다.

한국타이어 관계자는 “앞으로 가흥공장을 중국 내 지속가능 제조 핵심 거점으로 육성하고 글로벌 생산기지 전반에 친환경 생산 체계를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.