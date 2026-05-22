국내 판매 전기 SUV 중 가장 긴 전장 1회 충전 주행거리 710㎞ 205㎾h 대용량 배터리 탑재 350㎾ DC 초급속 충전 최대 750마력 퍼포먼스 구현

[헤럴드경제=서재근 기자] 캐딜락이 에스컬레이드의 순수 전기 롱바디 모델인 ‘에스컬레이드 IQL’을 국내에 공식 출시했다고 22일 밝혔다.

에스컬레이드 IQL은 국내 판매 중인 전기 SUV(스포츠유틸리티차량) 가운데 가장 긴 전장(5820㎜)과 휠베이스(3460㎜)를 바탕으로 압도적인 차체 비율과 여유로운 실내 공간을 구현한다.

차량 전면부에 위치한 345ℓ 대용량의 ‘e-트렁크’와 개별 개폐가 가능한 테일게이트 글라스는 어떠한 상황에서도 편리하게 수납할 수 있는 뛰어난 접근성을 제공하며, e-트렁크와 후면 트렁크가 만들어내는 압도적인 적재 용량은 다양한 라이프스타일을 아우르는 혁신적인 공간 활용성을 자랑한다.

특히, 에스컬레이드 IQL에 기본 적용되는 ‘2열 이그제큐티브 시트’는 마사지 기능을 포함한 14방향 전동 프리미엄 시트, 수납식 트레이 테이블, 12.6인치 개인 스크린, 2열 커맨드 센터 디스플레이, 듀얼 무선 충전 패드, 헤드레스트 스피커 등을 통해 한 차원 높은 럭셔리한 경험을 완성한다.

아울러 최대 42개의 스피커로 구성된 AKG 스튜디오 레퍼런스 오디오 시스템이 탑재됐으며, 실내는 55인치 호라이즌 커브드 LED 디스플레이(운전석 35인치, 동승석 20인치)를 중심으로 구성됐다.

에스컬레이드 IQL은 205㎾h 대용량 배터리를 탑재해 1회 충전 시 710㎞(복합 기준)의 주행가능거리를 인증받았다. 또한, 800V 초급속 충전 시스템을 적용해 최대 350㎾의 충전 속도를 지원한다.

에스컬레이드 IQL에는 GM의 첨단 핸즈프리 운전자 보조 시스템(ADAS)인 ‘슈퍼크루즈’가 탑재됐다. 현재 국내 약 2만3000㎞의 고속도로 및 주요 간선도로에서 사용 가능한 슈퍼크루즈는 운전자가 전방을 주시한 상태에서 스티어링 휠에서 손을 뗀 채 주행할 수 있는 ‘핸즈프리 드라이빙’을 구현한다.

이 외에도 초당 최대 1000회 도로 상태를 감지해 실시간으로 감쇠력을 조절하는 ‘마그네틱 라이드 컨트롤 4.0’과 주행 상황에 따라 차고를 자동으로 조절하는 ‘어댑티브 에어 라이드 서스펜션’이 탑재, 부드럽고 안정적인 승차감을 제공한다.

차량 가격은 2억8757만원(개별소비세 3.5% 포함 기준)이다.