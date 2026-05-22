6월 10일 선정고서 대학 입시 전문가 남윤곤 소장 초청 강연...수시·정시 전형 분석 및 맞춤형 전략 제시

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구는 은평구립도서관이 6월 10일 ‘2027학년도 대학 입시 전망과 대책’을 주제로 제26회 대학 입시 설명회를 개최한다.

선정고등학교 대강당에서 오후 1시 10분에 열리는 이번 설명회는 입시 환경 변화에 맞춰 수험생과 학부모에게 필요한 핵심 정보를 제공하고 실질적인 입시 준비 방향을 제시하기 위해 마련됐다.

강연은 메가스터디교육(주) 입시전략연구소의 남윤곤 소장이 진행한다. 남 소장은 전국 교육청과 학교 등에서 다수의 강연을 진행해 온 입시 전문가로, 변화하는 입시제도 분석과 학생별 맞춤 전략 제시로 잘 알려져 있다.

이번 강연에서는 2027학년도 대학 입시 주요 변화 흐름을 비롯해 ▷수시·정시 전형별 특징과 대응 전략 ▷학생부 관리 방법 ▷지원 전략 등 입시 전반에 대한 내용을 다룰 예정이다. 또한 실제 입시 준비 과정에서 필요한 핵심 포인트와 유의사항도 함께 전달해 참가자들의 이해를 도울 계획이다.

은평구립도서관은 매년 대학 입시 설명회를 운영하며 지역 내 교육 정보 격차 해소를 위해 기여해왔다. 신뢰도 있는 입시 정보 제공으로 지역 청소년의 진로·진학 설계를 지원할 뿐만 아니라 독서·인문학·진로 분야 등 다양한 평생교육 프로그램도 지속적으로 추진하고 있다.

도서관 관계자는 “입시 환경이 빠르게 변화하는 만큼 정확한 정보와 전략적인 준비가 무엇보다 중요하다”며 “이번 설명회가 수험생과 학부모에게 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다.

설명회 참여 및 관련 문의는 은평구립도서관 누리집을 참고하거나 문화홍보팀으로 하면 된다.