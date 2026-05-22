김미경 은평구청장 후보 및 시·구의원 후보 총집결... ‘원팀 승리’ 다짐

[헤럴드경제=박종일 선임기자]김미경 더불어민주당 은평구청장 후보가 선거운동개시일인 21일 시·구의원 후보들과 함께 합동 출정식을 열고 6·3 지방선거 승리를 향한 본격적인 세몰이에 나섰다.

김 후보 측은 이날 오전 10시 역촌역 은평평화공원에서 더불어민주당 은평 지역 출마자들이 참석한 가운데 ‘더불어민주당 은평구 출마 후보자 출정식’을 개최했다고 밝혔다.

이번 출정식은 6·3 지방선거를 앞두고 은평구청장·시의원·구의원 후보가 한자리에 모여 ‘민주당 은평구 원팀’의 완성을 알리고 필승 의지를 다지기 위해 마련됐다.

김 후보는 ”어려운 길을 마다하지 않고 나선 나번 후보들 한 분 한 분이 은평 풀뿌리 민주주의의 주춧돌“이라면서 “‘나를 살려주십시오“라며 이색적인 구호로 기호 나번을 중심으로 시·구의원 후보 전원을 향한 지지를 호소했다.

이어 김미경 후보는 “은평의 어제를 알고 오늘을 책임지는 김미경이 민주당 은평구 원팀과 함께 은평의 미래를 열어갈 수 있도록 압도적인 힘을 몰아달라”며 필승 의지를 피력했다.

출정식이 열린 은평평화공원은 몰려든 당원·지지자들로 발 디딜 틈 없이 가득 찼다. 김 후보를 비롯한 은평 출마자 전원은 필승의 각오를 다지며 6월 승리를 향한 힘찬 출발을 한 목소리로 다짐했다.