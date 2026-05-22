약 1만4000 명 회원, 걷기‧계단 등 일상에서 탄소중립 실천...2023년 4월 제도 시행 후 약 3년 1개월 만 500만 회 넘겨

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구가 5월 3주 차 기준 탄소공(Zero)감(減)마일리지(이하 탄소공감마일리지) 누적 참여 실천 건수가 500만 회를 넘겼다고 밝혔다.

지난 2023년 4월, 탄소공감마일리지 제도를 시행한 지 약 3년 1개월 만이다.

탄소공감마일리지는 일상생활에서 탄소중립을 실천하고 인증하면 지역화폐인 도봉사랑상품권으로 보상받는 도봉구만의 차별화된 환경마일리지 제도다.

현재까지 약 1만 4000 명의 회원이 663만 회 이상 탄소공감마일리지 앱에 방문했으며, 그중 1만 4백여 명의 인증회원(도봉구민, 도봉구 생활권자)이 500만 회가 넘는 탄소중립 실천을 기록했다. 이는 온실가스 약 8162t(톤)을 감축한 효과다.

총 50가지의 실천 활동 중 인증회원이 가장 적극적으로 실천한 활동은 ▷걷기∙도보(95만 회) ▷계단 이용(89만 회) ▷대중교통 이용(83만 회) ▷손수건 이용(70만 회) ▷다회용 컵 이용(62만 회) ▷장바구니 이용(54만 회) 순으로 나타났다.

구 관계자는 “이번 탄소공감 참여 500만 회 달성은 구민들이 일상에서 탄소중립을 꾸준히 실천해 온 의미 있는 기록”이라며 “앞으로도 구민들이 자발적으로 탄소중립을 실천할 수 있도록 다양한 참여 사업을 마련, 추진해 나가겠다”고 말했다.