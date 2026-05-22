[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주 첨성대와 동부사적지 일원이 초여름 꽃물결로 물들며 시민과 관광객들의 발길이 이어지고 있다.

22일 경주시에 따르면 첨성대와 월성, 동궁과 월지 일대를 잇는 동부사적지 주변에는 최근 코스모스와 양귀비, 금영화 등이 잇따라 개화하며 경주만의 역사·자연 경관을 연출하고 있다.

첨성대를 배경으로 펼쳐진 대규모 꽃단지는 신라 왕경 유적과 어우러져 계절마다 색다른 풍경을 선사하며 대표적인 도심형 관광 명소로 자리잡고 있다.

특히 동부사적지 연꽃단지에는 어린 초록빛 연잎이 수면 위로 모습을 드러내며 초여름 정취를 더하고 있다.

아직 연꽃이 피기 전이지만 초록빛 연잎이 장관을 이루면서 시민과 관광객들의 발길을 끌고 있다.

최근에는 SNS와 온라인 커뮤니티 등을 중심으로 ‘경주 꽃명소’로 입소문이 나면서 국내 관광객은 물론 외국인 관광객들의 방문도 늘고 있다.

최혁준 경주시장 권한대행은 “동부사적지는 신라 천년 역사와 계절 꽃경관을 함께 즐길 수 있는 경주의 대표 관광 공간”이라며 “시민과 관광객들이 사계절 내내 머물며 즐길 수 있도록 경관과 편의시설 관리에 힘쓰겠다”고 했다.