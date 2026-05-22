29일 별빛내린천 일대 마음건강축제에서 첫 선…19~39세 이하 청년 1인가구 대상 AI 타로, 그림검사 등 체험형 팝업으로 부담 없이 마음 건강 확인 기회 제공...필요시 1:1 전문상담부터 맞춤형 문화활동까지 연계 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]청년 1인가구가 약 11만 가구로 전국에서 가장 높은 비율을 차지하는 관악구가 ‘청년 1인가구 시그널 존(Signal Zone)’을 운영해 청년들의 마음 건강 신호를 확인한다.

청년 1인가구 시그널 존은 관악구와 관악구1인가구지원센터가 취업과 경쟁, 불안전한 주거와 관계 단절 등으로 정서적 어려움을 겪는 청년의 마음 건강을 돌보기 위해 마련됐다.

시그널 존은 오는 29일 오후 4시부터 별빛내린천 수국정원 일대에서 개최되는 마음건강축제 ‘상상하고 실현하다 PART. 2 마음에 꽃 피우다’ 현장에서 진행된다.

지원 대상은 관악구에서 거주하거나 생활하는 19세 이상 39세 이하 청년 1인가구다. 참여자는 시그널 존에서 ▷인공지능(AI) 타로 체험 ▷그림 검사 ▷마음 체크리스트 등 체험형 콘텐츠를 통해 스트레스 지수와 마음 건강 상태를 부담 없이 확인해 볼 수 있다.

결과에 따라 필요한 경우 기초 심리검사부터 해석 상담, 전문 상담 등을 지원해 청년의 정서적 불안 해소를 돕는다. 아울러 참여자의 취향에 맞는 다양한 문화·관계 프로그램도 연계 제공해 지친 청년들의 일상에 활력을 더할 것으로 구는 기대한다.

성민종합사회복지관과 한울지역정신건강센터가 공동 주최하는 마음건강 축제는 총 11개 부스를 통해 주민들의 마음 건강을 점검, 정신 건강에 대한 인식 개선을 도모할 예정이다.