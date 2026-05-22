[헤럴드경제=도현정 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 폴란드에 미군 병력 5000명을 추가로 보내겠다는 글을 게시했다.

앞서 연기됐던 미군 4000명의 폴란드 배치를 재개하며 그 규모를 5000명까지로 늘리겠다는 것인지, 혹은 폴란드의 바람대로 독일에서 감축하기로 했던 미군 병력을 폴란드로 보내겠다는 것인지 확실치 않다.

앞서 일부 외신은 미국이 폴란드에 미 육군 병력 4000명을 배치하려던 계획을 취소했다고 보도했다.

이에 대해 JD 밴스 부통령은 지난 19일 브리핑에서 “병력 감축이 아니라, 이런 상황에서 때때로 있는 일반적인 순환 배치 연기”라며 “해당 부대를 어디로 배치할지 최종 결정을 내리지 않았다”고 설명했다.

트럼프 대통령은 그동안 유럽 국가들과 마찰을 빚어왔지만, 폴란드와는 긴밀한 관계를 유지해왔다. 유럽 국가들은 미국이 동맹과 협의 없이 이란전을 일으키면서 이에 대한 지원까지 요청하자 이를 거부해, 트럼프 대통령이 이를 비판하기도 했다.

트럼프 대통령은 지난 5일에도 독일 주둔 미군을 감축해 폴란드에 재배치할 가능성에 대해 “폴란드는 그것을 원할 것”이라면서 “우리는 폴란드와 훌륭한 관계를 맺고 있다”고 언급했다.

카롤 나브로츠키 폴란드 대통령도 독일에서 미군을 빼겠다면, 이 병력을 자국으로 보내달라고 공개적으로 요구해왔다. 현재 폴란드에 상시 주둔하고 있는 미군은 약 500명이며, 순환 배치 방식으로 주둔 중인 미군은 1만명이다.