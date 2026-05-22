[헤럴드경제=정목희 기자] 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 농축 우라늄을 해외로 반출하지 말라고 지시했다고 로이터통신이 이란 고위 소식통 2명을 인용해 21일(현지시간) 보도했다.

익명을 요구한 이들 소식통은 로이터에 “최고지도자의 지시와 체제 내부의 공감대는 농축 우라늄이 이란 밖으로 나가선 안 된다는 것”이라고 말했다. 이어 “이란 수뇌부는 농축 우라늄을 해외로 반출할 경우 향후 미국과 이스라엘의 공격에 더 취약해질 수 있다고 믿고 있다”고 덧붙였다.

소식통들은 또 로이터에 미국과 이란 간 종전 요구안의 간극이 일부 좁혀지고는 있지만, 농축 우라늄 처리 방식과 우라늄 농축 권리 인정 문제 등을 둘러싼 이견은 여전히 크다고 전했다.

현재 이란은 60% 농도의 농축 우라늄 약 440㎏을 보유하고 있다. 미국은 이 물질을 해외로 반출하는 것을 종전 협상의 핵심 조건 가운데 하나로 요구하고 있어, 이번 보도가 사실일 경우 미·이란 협상에도 부정적 영향을 미칠 것으로 보인다.

미국과 이스라엘은 이란의 핵무기 보유를 막겠다는 명분으로 이란을 공격해온 만큼, 핵무기급 농도인 90%에 근접한 60% 농축 우라늄을 완전히 제거하지 않은 채 전쟁을 끝내기는 어렵다는 관측이 나온다.

이란의 농축 우라늄 해외 반출 문제와 관련해 이스라엘 관리들은 로이터에 “도널드 트럼프 미국 대통령이 핵무기 제조에 필요한 고농축 우라늄을 이란 밖으로 반출하고, 해당 조항이 평화협상에 반드시 포함될 것이라고 이스라엘 측에 확약했다”고 밝히기도 했다.

최고지도자의 지시와 관련, 백악관과 이란 외무부는 로이터의 확인 요청에 답변하지 않았다. 이들 소식통은 또 로이터에 “이란은 이번 적대행위의 중지(휴전)는 공습을 재개하기 전 안도감을 조성하려는 미국의 기만전술이라고 깊이 의심한다”고 말했다.

전쟁 전까지 이란은 고농축 우라늄을 희석하거나 해외로 반출할 수 있다는 뜻을 내비치기도 했지만 전쟁 이후 강경하게 돌아섰다. 일각에선 해외 반출 대신 국제원자력기구(IAEA)의 감독하에 희석하자는 중재안도 나온다.

이란과 P5+1(유엔 안전보장이사회 5개 상임이사국+독일)은 2014년 핵합의의 임시 사전단계인 공동행동계획(JPA)을 체결, 20% 농도의 농축우라늄 200㎏ 중 절반을 3.67% 농도로 희석하고 나머지 절반을 핵무기를 제조하지 못하는 물리적 형태로 바꿔 불능화했다. 이후 2015년 성사된 이란 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획)에 따라 이란은 3.67% 농도의 농축 우라늄 300㎏만 남기고 약 8500㎏을 러시아로 반출한 전례가 있다.

러시아는 이같은 전례에 따라 이번에도 이란의 60% 농축 우라늄을 기꺼이 받아들이겠다고 제안하고 있다.