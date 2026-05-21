日 UPCX와 다통화 정산망 구축 착수…저비용 무역거래 지원

토큰아시아코리아(대표 장재훈)가 블록체인 기반 글로벌 ‘B2B 결제인프라’ 구축에 나선다. 스테이블코인 기술을 접목해 국내 기업들이 금융제약 없이 무역거래를 할 수 있도록 온체인 공급망을 구축한다는 방침이다.

이 회사는 일본의 레이어1 오픈소스 플랫폼 개발사 UPCX와 이런 내용의 업무협약을 했다고 21일 밝혔다.

UPCX는 초당 10만건 이상의 데이터 처리가 가능한 금융 특화 메인넷을 운영한다. 까다로운 일본 금융청(FSA)의 법적 검증을 통과하고 현지 가상자산 거래소 상장 및 일본 최대 통신사 NTT 자회사인 NTT디지털 등 대기업들과 실증 협업사례를 보유하고 있다.

양사는 자금세탁방지(AML) 등 글로벌 규제 가이드라인을 준수하는 민간 컨소시엄 형태의 정산인프라를 구축하게 된다. 향후 브라질, 캐나다 등 미주지역 제도권 금융기관과 연동체계도 순차 도입할 계획이다.

나카노 마코토 UPCX 대표는 “NTT 등 글로벌 기업들과 축적해온 결제인프라 협력노하우를 바탕으로 다통화 결제시스템의 기술적 안정성을 뒷받침하겠다”며 “우리의 분산형 결제기술이 한국의 역동적인 산업생태계와 시너지를 낼 것으로 기대된다”고 했다.

장재훈 토큰아시아 대표는 “글로벌 통상법규를 충족하는 분산형 정산시스템을 구축해 무역거래의 혁신을 이끌어내겠다. 우리 중소·중견기업들이 비용·시간상 제약없는 온체인 인프라를 제공하겠다”고 전했다.

토큰아시아는 블록체인 기반 실물자산(RWA) 및 수출채권의 토큰화를 통해 공급망 금융솔루션을 제공하는 핀테크 기업이다. 장 대표는 골드만삭스, 피델리티, 도이체방크, 한화자산운용 등에서 20년 이상 금융상품 개발과 자산 유동화 업무를 했다.