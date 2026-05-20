‘2026 리더십 서밋’ 개최 롯데 화학군 임원 및 팀장 260여명 참석

[헤럴드경제=한영대 기자] 이영준 롯데 화학군 총괄대표가 “기초소재 사업 재편과 기능성 소재 확장, 미래 신사업 발굴로 2030년 이후 전략소재 사업 비중을 60% 이상으로 높이는 포트폴리오 전환을 지속하겠다”고 강조했다.

20일 롯데케미칼에 따르면 이 총괄대표는 19일 롯데인재개발원 오산캠퍼스에서 진행된 ‘2026 리더십 서밋’에서 “차별화된 제품과 기술력을 기반으로 대한민국 화학 산업의 핵심 기업으로서 위상을 견조히 유지하자”며 이같이 밝혔다.

올해 리더십 서밋에는 롯데케미칼, 롯데정밀화학, 롯데에너지머티리얼즈, 롯데알미늄 등 화학군 임원 및 팀장 260여명이 참석했다. 이번 행사는 변화의 시대에 필요한 리더십의 새로운 기준을 모색하기 위해 마련됐다.

기초 석화 제품의 공급 과잉이 여전히 해소되지 않은 가운데 롯데 화학군은 생존을 위해 고부가(스페셜티) 소재 포트폴리오 확대에 공을 들이고 있다. 그 일환으로 롯데케미칼 자회사인 롯데엔지니어링플라스틱은 연내 국내 최대 규모의 컴파운딩 공장인 율촌 공장을 최종 준공할 계획이다.

이 총괄 대표는 “흔들리지 않는 견고한 리더십으로 효율적 사업과 고부가 중심 체질 변화를 가속화하자”고 말했다.

오전 세션에서는 시대별 리더십 변화에 대한 외부 강연이 진행됐다. 강연에서는 산업 구조 변화와 기술 혁신, 글로벌 불확실성이 맞물린 현 시점에서 리더에게 요구되는 유연한 사고와 행동 기준들이 제시됐다.

오후에는 내부 강연을 통해 화학군의 결속과 전략 공유에 초점을 맞췄다. 우선 화학군 경영 현황을 점검하고 향후 나아갈 전략 로드맵을 공유했다. 이어 롯데케미칼 첨단소재사업의 주우현 대표와 롯데정밀화학의 정승원 대표가 각 사의 전략 방향과 리더십 메시지를 직접 전달했다.

롯데 화학군 관계자는 “앞으로도 경영 현황을 투명하게 공유하고, 조직의 비전과 목표에 대해 구성원들이 긴밀히 소통할 수 있는 자리를 지속적으로 마련할 계획”이라고 말했다.