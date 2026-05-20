정원오 관훈클럽 초청 토론회 참석 “오 후보, 약속한 8만호 중 절반만 공급” “감사의 정원 상부는 이전할 수 있어”

[헤럴드경제=박병국 기자]정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 20일 “현재 전월세난의 경우 오세훈 후보가 약속만 지켰으면 충분히 막고 해결할 수 있었다”고 주장했다.

정 후보는 이날 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 초청 토론회에 참석해 “오 후보가 2021년 지방선거 나왔을때 5년 안에 36만호 공급하겠다고 약속했고, 2021년 9월에는 매년 8만호 주거 제공을 약속했지만 2022∼2024년까지 통계를 보면 매년 착공 기준으로 3만9000호 정도밖에 공급이 안 됐다”며 이같이 말했다. 또 “오후보의 약속인 8만호의 절반이 안되는 공급이 이뤄졌다”며 공약 미이행이 전 월세난의 배경이 됐다고 설명했다.

정 후보는 이어 “그동안 재개발·재건축 등 민간 아파트뿐 아니라 임대 아파트 등 각종 수요에 맞추지 못하고 전반적으로 주택 공급이 안 됐다”며 “저는 ‘착착 개발’을 통해 2027년까지 6만호를 착공하고 매입 임대가 되는 역세권 청년 주택 등을 2027년까지 2만호 공급하겠다”고 말했다.

이어 “영구 임대 아파트의 재건축을 통해 7000호 공급해서 2027년까지 8만7000호를 공급해 주택 시장에 숨통을 트게하겠다”며 “ 급격히 오르는 월세에 대해서도 일정부분 지원을 해서 1년에 5만명에게 매월 20만원씩, 4년에 20만명에게 지원하는 제도를 발표했다”고 말했다.

그는 장기보유특별공제(장특공)와 관련해선 “(실거주하지 않은) 보유자라 하더라도 기존 법으로 보호받아야 한다”며 “(보호의) 기준은 투기 목적이 아닌 경우를 말한다”고 밝혔다.

정 후보는 ‘투기 목적’이라는 기준이 추상적이라는 지적에는 “그 기준을 정할 때는 시민의 입장에서 좀 더 확대하는 방향으로 (정부에) 의견을 드리고 싶다”며 “투기 목적이 분명한 경우를 제외하고는 (장특공제가) 폭넓게 인정돼야 한다”고 말했다.

정 후보는 맞토론, 양자 토론을 하지 않는다는 지적에는 “(오 후보가) 시작부터 저에 대해 일관된 네거티브를 해왔기 때문에 그러면서 TV토론을 주장하는 것이 정직하지 못하다고 생각했다”고 말했다.

그는 서울시가 광화문광장에 조성한 ‘감사의 정원’에 대해선 “의도는 좋게 평가한다”면서도 “위치에 대해 많은 시민이 반대를 하고 있다 용산 전쟁기념관 등 적당한 장소로 상부는 이전할 수 있다”고 밝혔다. 어 “하부는 현재 지하공간에 있어 그것을 세종대왕, 한글 관련한 시설로 쓸 수도 있다”고 덧붙였다.

정 후보는 양천구청장 비서 재직 시절 주취 폭행 사건과 관련해선 “판결문과 당시 기사를 참고하면 분명하게 판단이 될 텐데, 국민의힘에서 선거에 악용하는 것이 문제”라고 말했다.

정 후보는 ‘판결문에는 광주민주화운동에 대한 인식차 관련 기록이 없고, 정 후보가 당시 법정에선 ’음주로 인한 심신 미약‘을 주장했다’는 취지로 개혁신당 등이 공세를 펼치는 데 대해선 “판결문에는 제가 ‘기억을 상실했다’고 한 부분이 없다. 이는 판단에 대한 부분이지 기억에 대한 부분이 아니다”라고 말했다.