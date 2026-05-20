‘함께 그리는 대한민국의 미래’ 슬로건

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 21일 오전 청와대에서 ‘대통령 소속 자문회의·위원회 간담회’를 주재한다.

청와대는 20일 보도자료를 내고 이같이 밝혔다.

간담회는 ‘함께 그리는 대한민국의 미래’라는 슬로건 아래, 국가적 중요과제를 수행하는 대통령 자문회의와 대통령 소속 위원회의 업무 현황과 향후 계획 등을 논의한다.

간담회에는 ▷민주평화통일자문회의 ▷국민경제자문회의 ▷국가과학기술자문회의 등 3개 대통령 자문회의와 함께 ▷국가인공지능전략위원회 ▷미래국방전략위원회 ▷국민생명안전위원회 ▷국민통합위원회 ▷기본사회위원회 ▷지방시대위원회 ▷대중문화교류위원회 ▷아시아문화중심도시조성위원회 ▷경제사회노동위원회 ▷저출산고령사회위원회 ▷국가기후위기대응위원회 ▷국가물관리위원회 ▷농어업·농어촌특별위원회 ▷국가건축정책위원회 ▷규제합리화위원회 ▷국가우주위원회 등 16개 대통령 소속 위원회가 참석한다.

정부에서는 정부위원회 관리·정비를 총괄하는 윤호중 행정안전부장관이 참석하며, 청와대에서도 강훈식 비서실장, 위성락 안보실장, 김용범 정책실장 등이 참석한다.