- 한국거래소·한국IR협의회·대전상장법인협의회와 공동 개최…지역 유망 상장사 투자 유치 가교 역할 나서

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전 상의가 지역 유망 상장사들이 시장에서 정당한 가치를 평가받고, 안정적인 투자 네트워크를 구축할 수 있도록 지원투자유치의 가교역할에 나섰다.

대전상공회의소(회장 정태희)는 지난 19일 상의회관 2층 대회의실에서 한국거래소, 한국IR협의회, 대전상장법인협의회와 공동으로 ‘지역 코스닥 상장사 합동 IR 및 기업탐방’ 행사를 개최했다.

이번 합동 IR(Investor Relations)은 성장 잠재력이 높은 대전 지역 코스닥 상장사들과 수도권 투자자 간의 네트워크를 고도화하고, 투자 유치와 파트너십 발굴을 지원하기 위해 마련됐다. 이날 현장에는 수도권의 주요 기관투자자와 애널리스트 등 40여 명이 참석했다.

설명회에 참여한 대전의 우수 코스닥 상장사들은 자사의 핵심 기술력과 미래 성장 전략을 피력하며 투자자들의 이목을 집중시켰다. 주요 내용으로는 ▷㈜코셈 ▷㈜한빛레이저 ▷㈜중앙백신연구소 등 참여 기업들의 기업 설명 및 중장기 비전 소개를 진행했다.

특히, 이번 행사는 회의실 내 설명회에 그치지 않고, 발표 종료 후 투자자들이 기업의 생산 시설과 연구소를 직접 방문하는 현장 탐방 프로그램으로 연계해 진행했다. 투자자들은 기업의 기술력이 구현되는 현장을 눈으로 직접 확인하고 질의응답을 이어가는 등 깊이 있는 소통의 시간을 가졌다.

정태희 대전상의 회장은 “지역에 우수한 기술력을 가진 코스닥 상장사가 많음에도 불구하고 수도권 투자자들과 직접 소통할 기회가 상대적으로 부족했다”며 “앞으로도 유관기관과 지속적으로 협력해 지역 기업들이 시장에서 정당한 가치를 평가받고, 안정적인 투자 네트워크를 구축할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.