플래그십 SUV에 벤투스 브랜드 장착

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국타이어앤테크놀로지는 아우디의 플래그십 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘Q7’과 ‘Q9’에 신차용 타이어를 공급한다고 20일 밝혔다.

한국타이어는 아우디 Q7·Q9의 국내 및 유럽 판매 모델에 플래그십 타이어 브랜드 ‘벤투스’의 SUV 전용 초고성능 타이어 2종을 공급한다.

아우디 Q7과 Q9은 첨단 주행 기술과 럭셔리 감성을 결합한 플래그십 SUV 모델이다. 어댑티브 에어 서스펜션과 다이내믹 올 휠 스티어링 등을 기반으로 안정적인 핸들링과 고급 승차감을 구현한 것이 특징이다.

한국타이어는 아우디와의 협업을 통해 신형 Q7과 브랜드 최초 풀사이즈 SUV인 Q9에 최적화된 타이어를 개발했다. 공급 제품은 20~23인치 규격의 슈퍼 스포츠 올시즌 타이어 ‘벤투스 S1 에보 Z AS X’와 SUV 전용 초고성능 타이어 ‘벤투스 에보 SUV’다.

‘벤투스 S1 에보 Z AS X’는 고성능 SUV를 위한 올시즌 타이어로, 고순도 합성실리카 컴파운드를 적용해 마른 노면과 젖은 노면, 눈길 등 다양한 환경에서 접지력을 강화했다. 아라미드 하이브리드 섬유 기반 이중 카카스 구조와 고강도 비드 설계로 내구성과 주행 안정성도 높였다.

‘벤투스 에보 SUV’는 최신 트레드 설계와 인공지능(AI) 기반 최적 컴파운드를 적용해 빗길 주행 안정성, 마른 노면 제동력, 고속 주행 성능, 마일리지 등 전반적인 성능을 향상시킨 것이 특징이다.

한국타이어는 이번 공급을 통해 아우디와의 전략적 파트너십을 강화한다는 방침이다. 한국타이어는 기존 A3·A4 등 세단 모델과 Q3·Q7·Q8 등 SUV 라인업, 고성능 RS 시리즈까지 아우디 주요 차종에 신차용 타이어를 공급해 왔다.