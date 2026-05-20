“국힘, 정말 대책 없는 정당…그러니 윤 어게인 공천하는 것”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 20일 스타벅스의 ‘탱크데이’ 마케팅 논란을 정조준하며 당 소속 인사들을 향해 스타벅스 이용을 자제하라는 강력한 권고 메시지를 냈다.

정 대표는 이날 오전 경기 여주시에서 열린 현장 선대위회의에서 “이게 보통 큰 문제가 아니다. 민주당 선거 운동을 하는 분이나 후보자는 스타벅스에 출입하는 것 자체가 국민에게 매우 안 좋은 인상을 줄 수 있다”며 “스타벅스 출입을 자제하는 것이 국민 정서에 맞지 않나 생각한다”고 밝혔다.

그는 스타벅스의 이번 마케팅이 우리 현대사의 비극과 민주화 운동을 훼손했다고 강하게 비판했다. 정 대표는 “5·18 때만 되면 우리 국민이 정신적 스트레스와 트라우마를 갖고 있다”며 “탱크로 시민을 무자비하게 학살하고 진압하던 그 장면을 어떻게 커피 마케팅용으로 사용할 수 있나”라고 질타했다.

이어 과거 군부 독재 시절의 고문 치사 사건 은폐까지 언급하며 공세 수위를 높였다. 정 대표는 “남영동 고문실에서 ‘탁’ 치니 ‘억’ 하고 죽었다는 말도 되지 않는, 박종철 열사 사건 은폐에 이용한 그것(표현)을 어떻게 마케팅으로 사용할 수 있는가 하는 생각이 든다”고 지적했다.

나아가 역사 왜곡 및 민주화 운동 폄훼 세력에 대한 전방위적인 법적 규제 장치를 마련하겠다는 뜻도 피력했다. 정 대표는 “독일 같은 경우 홀로코스트를 미화하거나 옹호하면 엄중한 처벌을 받는다”며 “우리도 5·18이나 다른 민주화 운동 조롱·폄훼에 대해 더 강력한 처벌법을 만들어야 한다고 생각하고 추진하겠다”고 선언했다.

국민의힘을 향한 날 선 비판도 빼놓지 않았다. 최근 광주 발언으로 구설에 오른 송언석 국민의힘 원내대표를 정조준한 정 대표는 “MBC 보도에 따르면 기자들이 받아 쓴 것에도 ‘더러워서’라고 돼 있다고 한다”며 “이런 일(스타벅스 마케팅 논란)이 있을 때 그런 말을 사용하는 것”이라고 일갈했다.

이어 “정말 대책 없는 정당”이라며 “그러니까 윤 어게인 공천을 하는 것”이라고 쏘아붙였다.