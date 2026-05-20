[헤럴드경제=조용직 기자] 스포츠·레저 플랫폼 기업 ㈜카카오 VX(공동대표 문태식·김창준)의 ‘카카오골프예약’ 플랫폼이 여름철 골프 성지로 꼽히는 일본 홋카이도를 포함한 전역의 실시간 골프 예약 서비스를 제공한다고 20일 밝혔다.

회사에 따르면 기존 해외 골프 예약이 예약을 신청한 뒤 현지 골프장의 확답을 기다려야 하는 ‘대기 예약’ 방식인 것과 달리, 카카오골프예약은 이용자가 원하는 날짜와 티타임을 선택하면 그 즉시 예약이 확정되는 실시간 원스톱(One-stop) 시스템을 구축했다. 이를 통해 이용자는 여행 일정을 세우는 과정에서의 불확실성을 해소하고 계획한 스케줄에 맞춘 골프 라운드도 할 수 있게 됐다.

‘카카오골프예약’은 현재 일본 전역 약 500여 개 골프장에 대한 예약 서비스를 제공하고 있다. 특히 여름철에도 선선한 날씨의 홋카이도 지역에서만 60여 개 명문 골프장 티타임을 실시간으로 확보해 골퍼들로부터 좋은 반응을 얻고 있다.

카카오 VX 관계자는 “여름 휴가철에 무더위를 피해 홋카이도로 떠나려는 골퍼들의 문의가 많다“며 “카카오골프예약만의 실시간 예약 기술력을 통해 일본 전역은 물론 홋카이도의 명문 구장들을 빠르고 쉽게 예약해 즐기기 바란다“고 말했다.