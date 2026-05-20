일상 건강관리 플랫폼 구축 MOU 질환 예방부터 회복까지 통합 관리

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성화재가 디지털 헬스케어 전문기업 씨어스테크놀로지(Seers)와 손잡고 웨어러블 기기 생체 데이터 기반의 건강관리 서비스 공동 사업화에 나선다.

삼성화재는 씨어스와 ‘중장기 헬스케어 협력 모델 구축을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 20일 밝혔다. 이번 협약은 두 회사가 보유한 보험·헬스케어 사업역량과 디지털 모니터링 기술력을 결합해 고객에게 더 정밀한 건강관리와 일상회복 지원 서비스를 제공하고자 마련됐다.

지난 19일 삼성화재 본사에서 열린 협약식에는 이해성 삼성화재 헬스케어사업팀장 상무와 이영신 씨어스 대표를 포함한 양사 주요 관계자들이 참석했다.

두 회사는 이번 협약에 따라 씨어스가 보유한 디지털 바이오마커 모니터링 역량을 적극 활용할 계획이다. 디지털 바이오마커는 디지털 기술로 수집하는 심박수 같은 생리학적 데이터를 뜻한다. 웨어러블 기기에서 수집하는 정밀측정 데이터를 바탕으로 건강관리 서비스를 공동 사업화하는 것이 이번 협력의 핵심이다.

특히 고객의 건강 상태를 연속적이고 객관적으로 파악해 질환 예방부터 치료 이후 회복관리, 일상 복귀 지원까지 하나로 연결하는 ‘통합 애프터케어 플랫폼’ 구축을 지속해서 추진할 예정이다. 앞으로도 비의료 헬스케어 서비스 영역에서 디지털 건강관리 설루션과 웨어러블 기반 건강 데이터를 결합해 한층 신뢰도 높은 서비스를 제공할 방침이다.

이 상무는 “이번 협약은 보험과 디지털 헬스케어가 결합해 고객의 건강한 삶과 일상회복을 지원하는 새로운 협력 모델의 출발점”이라며 “앞으로도 고객의 건강 위험을 사전에 관리하고 회복 과정까지 함께하는 헬스케어 파트너로서 차별화한 가치를 제공하겠다”고 말했다.

한편, 삼성화재는 가톨릭중앙의료원·강북삼성병원 등 대형 의료기관과 잇달아 파트너십을 맺고 만성질환 관리 설루션 개발과 회복 중심 헬스케어 모델 공동 연구에 착수한 바 있다.