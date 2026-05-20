AI·클라우드 등 차세대 융합형 보안 인재 양성

[헤럴드경제=차민주 기자] KT가 서울대와 협력해 인공지능(AI) 정보보안 분야 인재 양성에 총력을 기울인다. AI 확산으로 보안의 중요성이 주목받은 만큼, 융합형 보안 역량을 갖춘 KT 인재 육성에 집중하겠단 방침이다.

19일 KT는 서울대학교와 ‘AI 정보보안 분야 인재 양성 및 산학 연구 협력을 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 AI 시대의 보안 환경 변화에 대응하고, 교육·연구·기술 교류를 연계한 융합보안 인재 양성 체계를 구축하고자 마련됐다.

KT에 따르면 AI가 빠르게 확산하면서 보안의 범위와 역할도 확대되고 있다. 이에 따라 기존 시스템과 네트워크 중심의 보안을 넘어 AI, 클라우드, 통신 인프라, 개인정보보호, 보안 거버넌스까지 이해하는 융합형 보안 역량의 중요성이 커졌다.

양 기관은 ▷융합보안 분야 인재 양성 ▷산학 연계 교육과정 개설 및 운영 ▷융합보안 분야 공동 연구 및 기술 교류 ▷네트워크 구축 등 다양한 분야에서 협력을 추진할 계획이다.

특히 KT그룹의 AI 융합 보안 핵심 인재 양성을 위한 산학 연계 교육과정 개설 방향을 논의할 예정이다. 해당 과정은 단순 보안 기술 교육을 넘어 AI, 클라우드, 제로트러스트, 통신·네트워크 보안 등 차세대 보안 환경에 필요한 역량을 다루는 것을 목표로 한다. 또 정책·규제, 개인정보보호, 보안 거버넌스 등 보안 리더에게 요구되는 역량도 함께 반영하는 방향으로 협의할 전망이다.

KT와 서울대학교는 이번 협약을 계기로 산학협력 및 향후 발전 방향을 단계적으로 구체화한단 방침이다.

유흥림 서울대학교 총장은 “AI 기술 확산과 함께 보안은 산업과 사회 전반의 신뢰를 유지하기 위한 핵심 기반으로 중요성이 커지고 있다”며 “서울대학교는 KT와 협력을 통해 융합보안 분야 교육과 연구를 강화하고 국가 보안 경쟁력 제고에 이바지할 수 있는 인재 양성에 힘쓰겠다”고 말했다.

박윤영 KT 대표는 “AI 시대의 보안 경쟁력은 기술과 데이터, 네트워크, 정책을 함께 이해하는 융합형 인재에서 나온다”며 “KT는 서울대학교와 함께 KT 및 KT 그룹의 AI 정보보안 인재를 체계적으로 양성하고 대한민국 융합보안 역량 강화에 기여하겠다”고 밝혔다.