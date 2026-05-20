- 20일 서산 성연일반산단 조성계획 최종 승인·고시…서북부권 산업 벨트 경쟁력 강화

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 서산 성연 일반산업단지를 새롭게 조성해 기존 산업단지인 서산 테크노밸리, 서산 오토밸리 등과 함께 충남 서북부권 산업벨트의 경쟁력 강화에 나선다.

도는 20일 자로 서산시 성연면 일대에 조성하는 ‘서산 성연일반산업단지’ 조성계획을 최종 승인·고시했다.

이번 산업단지는 지역 산업 생태계 강화 및 양질의 일자리 창출의 핵심 거점 역할을 목표로 기존 산업단지와 연계해 서북부권 산업 경쟁력을 높이고 제조·물류기업 수요에 대응해 나갈 계획이다.

서산 성연일반산업단지는 총면적 57만 3046㎡ 규모로 조성하며, 산업시설용지는 33만 4047㎡로 전체의 58.3%를 차지한다.

총사업비는 1026억 원을 투입하며, 민간 개발 방식으로 오는 2028년까지 단계적으로 추진한다.

주요 유치 업종은 ▷비금속 광물제품 제조업 ▷1차 금속 제조업 ▷의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 ▷기타 기계 및 장비 제조업 ▷창고 및 운송 관련 서비스업 등이다.

충남도가 산업단지 조성 이후 기존 산업 확장 및 신산업 유치로 기대하는 생산 유발효과는 2006억원, 고용 유발 효과는 1374명, 부가가치 효과는 836억 원 등이다.