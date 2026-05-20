볼보 EX90 전시·홀인원 경품 EX30 제공

[헤럴드경제=권제인 기자] 볼보자동차 공식 딜러 코오롱오토모티브가 오는 21일부터 24일까지 충남 천안 우정힐스CC에서 열리는 ‘코오롱 제68회 한국오픈골프선수권대회’를 공식 후원한다고 20일 밝혔다.

코오롱오토모티브는 대회 기간 클럽하우스 앞 특별 전시존에서 볼보의 차세대 플래그십 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘EX90’을 선보인다. 현장에는 볼보 스페셜리스트가 상주해 차량 상담을 진행하며, 상담 및 시승 신청 고객에게는 볼보 골프공 세트를 선착순 증정한다.

EX90은 지난 4월 국내에 처음 공개된 순수 전기 플래그십 SUV다. 800V 배터리 시스템을 적용해 충전 성능과 효율을 높였으며, 최대 680마력의 출력과 1회 충전 시 최대 625㎞(WLTP 기준)의 주행거리를 갖췄다. 7인승 대형 SUV 기반의 넓은 공간 활용성과 볼보의 첨단 안전 기술이 집약된 모델로 평가받고 있다.

코오롱오토모티브는 이번 대회에서 홀인원 부상으로 볼보 순수 전기 컴팩트 SUV ‘EX30’도 제공한다.

코오롱오토모티브 관계자는 “국내 최고 권위의 골프 대회에서 볼보 브랜드를 직접 경험할 수 있는 뜻깊은 자리”라며 “갤러리들에게 볼보 전기차 라인업의 매력을 가까이에서 전달하겠다”고 말했다.

한편, 지난 1958년 시작된 한국오픈은 국내 유일의 내셔널 타이틀 골프 대회다. 올해 대회에는 버바 왓슨(미국), 아브라함 앤서(멕시코), 대니 리(뉴질랜드), 김민규 등 국내외 정상급 선수들이 출전할 예정이다.