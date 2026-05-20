데이터 인프라·센싱 솔루션 결합 연구 개발 AI 모델 학습 및 E2E 기술 고도화 목표 ‘KM 자율주행 얼라이언스’, HW까지 확장

[헤럴드경제=차민주 기자] 카카오모빌리티가 LG이노텍과 손잡고 자율주행 기술을 고도화하기 위한 공동 개발에 나선다. 고품질 데이터 확보에 주력해 모빌리티 시장에서 글로벌 수준의 경쟁력을 갖추겠단 방침이다.

20일 카카오모빌리티는 LG이노텍과 ‘자율주행 솔루션 개발 협력을 위한 양해각서(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

양사 협력의 핵심은 카카오모빌리티의 데이터 수집 인프라와 LG이노텍의 고정밀 센싱 솔루션의 결합이다. 이로써 자율주행 기술 고도화의 근간인 대규모 실주행 데이터를 확보하기 위한 공동 연구 개발을 진행한단 방침이다.

LG이노텍은 광학 기술을 바탕으로 카메라, 레이더(Radar), 라이다(LiDAR) 모듈을 통합 적용한 ‘자율주행 센싱 솔루션’을 개발할 예정이다. 카카오모빌리티는 이를 자율주행 데이터 수집부터 학습, 배포까지 전 과정을 자동화한 자율주행 데이터 통합 관리 시스템 ‘AI 데이터 파이프라인’ 고도화에 활용한다.

카카오모빌리티는 이번 협력을 통해 확보한 데이터를 바탕으로 엔드 투 엔드(End-to-End) 자율주행 핵심 기술을 발전시키겠단 계획이다. LG이노텍이 글로벌 자율주행 선도 기업과 협업해 온 만큼, 향후 글로벌 시장에서도 통용될 수 있는 자율주행 기술 기반을 마련할 것으로 기대된다고 이 회사는 설명했다.

더불어 카카오모빌리티는 이번 협력에 대해 자사가 주도한 ‘KM 자율주행 얼라이언스’를 하드웨어 영역으로 확장했다는 점에서 의미가 있다고 평가했다. 카카오모빌리티는 지난 2021년부터 ‘오토노머스에이투지(Autonomous A2Z)’, ‘에스유엠(SUM)’ 등 국내 주요 기술 기업과 협력 체계를 구축해 왔다. 향후에도 국내외 기술 기업, 제조사, 스타트업, 학계 등과 파트너십을 확장해 자율주행 산업의 성장을 위한 ‘오픈 생태계’를 구축한단 계획이다.

류긍선 카카오모빌리티 대표는 “LG이노텍과의 협업은 자율주행 기술 고도화에 필수적인 고품질 데이터를 확보하고, 기술 완성도를 글로벌 수준으로 높이는 중요한 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 소프트웨어와 하드웨어를 아우르는 전략적 파트너십을 통해 국내 자율주행 생태계의 기술 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.

문혁수 LG이노텍 사장은 “자율주행의 완성도는 결국 데이터에 의해 결정되는 만큼, 카카오모빌리티와의 협력은 LG이노텍의 센싱 기술력을 고도화할 수 있는 좋은 기회”라며 “자율주행 뿐만 아니라 로봇∙드론 등 새로운 산업군에서 고객 맞춤형 센싱 솔루션을 제공하며 피지컬 AI 센싱 분야에서 최고가 될 것”이라고 말했다.