[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]국민의힘 이철우 경북지사 후보와 김영환 충북지사 후보는 19일 대한민국의 허리인 ‘중부내륙’ 발전을 위해 두 손을 맞잡고 ‘원팀’을 선언했다.

이날 두 후보는 경북 문경 문경새재와 충북 충주 수안보에서 경북·충북 중부내륙 상생발전 정책협약 기자회견을 열었다.

이번에 열린 행사에는 이철우 경북도지사 후보와 김영환 충북도지사 후보를 비롯해 박덕흠·임이자·이달희 국회의원, 국민의힘 김학홍 문경시장 후보, 송인헌 괴산군수 후보 등이 참석했다.

이들은 청주공항과 대구경북통합신공항을 잇는 항공물류 및 산업 연계망을 구축하기로 협약했다.

더불어 중부내륙선 및 동서 5축 고속도로 등 핵심 교통망 조기 구축과 양 지역의 자연·문화 자원을 활용한 백두대간 체류형 관광경제권 조성, 농식품·로컬경제·청년창업 협력 등을 공약했다.

김영환 후보는 “지리상 충북은 충청의 동도이자 영북”이라며 “위기에 빠진 대한민국을 구하기 위해 충북과 경북이 대한민국의 중심인 중부내륙을 발전시키는 데 최선을 다해야 한다”고 밝혔다.

이철우 후보는 “영남이라는 말은 문경새재의 남쪽이라는 뜻으로 충북 역시 영북으로 봐야 한다”며 “조령을 사이에 두고 마주보는 영남과 영북, 두 지역이 함께 성장하도록 힘을 모아야 한다”고 말했다.