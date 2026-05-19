[헤럴드경제=장연주 기자] 서울 남산 일대에서 실종됐던 40대 미국인 남성 A씨가 실종신고 접수 15시간 만에 발견됐다. 그는 흉기를 지니고 있었지만, 건강에는 이상이 없었고 우울증 약을 먹은 것으로 확인됐다.

19일 경찰과 연합뉴스에 따르면, 서울 용산경찰서는 이날 A씨를 수색하던 중 오후 3시께 남산 등산로에서 A씨를 발견했다.

그는 전날 지인들에게 “죽겠다”는 문자를 남기고 연락을 끊은 뒤 흉기를 소지하고 사라졌었다.

발견 당시 A씨는 흉기를 지닌 상태였지만 건강에는 이상이 없었다. 그는 무직 상태로, 우울증 약을 먹은 이력도 확인됐다.

앞서 경찰은 이날 0시30분께 실종 신고를 접수하고, 소방 당국에 실종자 수색 협조를 요청해 특수구조대와 함께 15시간 가량 수색을 벌였다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이같은 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화☎109 또는 SNS상담 마들랜(www.129.go.kr/109/etc/madlan)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.