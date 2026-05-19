[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] “5·18일 두번 죽이는 행위다”

스타벅스 코리아의 5·18 탱크데이 프로모션에 대해 광주 지역 시민사회와 정치권, 교육계가 잇따라 규탄 성명을 내고 공식 사과와 재발 방지 대책 마련을 촉구했다.

김태찬 5·18민주화운동부상자회 상임부회장은 공법3단체(부상자회·공로자회·유족회)를 대표해 19일 스타벅스 코리아를 강하게 비난했다.

김 부회장은 “기업이 자신의 이익을 위해 오월 영령을 모욕하고 유가족을 돈벌이 수단으로 보는 것이다”며 “노이즈 마케팅을 노린 것 아닌지 의구심이 든다”고 행사 경위 공개와 대국민 공식 사과를 요구했다.

5·18기념재단도 전날 성명을 내고 “묵과할 수 없는 심각한 역사 왜곡과 희화화 표현이 발생한 것에 대해 5·18기념재단은 깊은 우려와 함께 강력한 유감을 표명한다”고 밝혔다.

광주 시민단체도 잇따라 비난 성명에 나섰다.

광주경제정의실천시민연합은 성명을 통해 “단순한 마케팅 실수로 치부할 수 없는 중대한 역사 인식의 부재이자 민주주의 희생자들에 대한 모욕”이라며 “형식적 해명에 그치지 않는 진정성 있는 공식 사과를 해야 한다”고 촉구했다.

민주노총 광주본부도 “5·18은 광주만의 역사가 아니라 대한민국 민주주의의 뿌리”라며 “오늘의 헌정 질서를 만든 역사를 상업적 홍보 수단으로 희화화하거나 가볍게 소비하는 행위는 용납될 수 없다”고 지적했다.

정치권에서도 스타벅스의 5·18 희화화 마케팅에 대한 규탄 목소리가 이어졌다.

더불어민주당 민형배 전남광주통합특별시장 후보 측은 “민주주의 역사를 향한 의도적 도발이자 폭거”라며 “신세계그룹은 이번 마케팅의 기획·결정 과정을 철저히 조사해 국민 앞에 공개해야 한다”고 요구했다.

정치권 일각에서는 직접 행동에 나서는 이도 있었다.

이명노 광주시의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “4년간 늘 지니고 다녔던 텀블러를 버렸다”는 글과 함께 스타벅스 텀블러를 폐기하는 사진을 게시했다.

구본기 무소속 광주 광산을 국회의원 보궐선거 후보는 스타벅스 5·18 폄훼 논란과 관련해 기존 5·18왜곡처벌법을 강화하는 법률 개정을 촉구하는 기자회견을 예고했다.

앞서 스타벅스 코리아는 5·18 민주화운동 기념일인 전날 텀블러 프로모션 이벤트를 진행하는 과정에서 ‘탱크 데이’, ‘책상에 탁’이라는 문구를 사용했다.

이후 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 해당 표현들이 5·18민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 비하했다는 거센 비난을 샀다.

정용진 신세계그룹 회장은 이날 대국민 사과문을 내고 “5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다”며 스타벅스 코리아 대표를 경질했다.