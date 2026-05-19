[헤럴드경제=고재우 기자] ‘챗GPT 2345만명, 제미나이 845만명, 클로드 241만명.’ (생성형 AI 앱 MAU, 와이즈앱·리테일)

국내 생성형 AI 이용자가 ‘3000만명(중복 포함)’을 넘었으나, 최근 2년 동안 생성형 AI를 한 번도 이용 않은 인원은 10명 중 7명꼴로 집계됐다.

생성형 AI 이용자와 비이용자 간 ‘디지털 격차’에 대한 우려가 커지는 대목이다. 맞춤형 교육 등 정책 지원이 필수라는 지적이다.

19일 정보통신정책연구원(KISDI)이 발간한 ‘생성형 AI 이용자 집단 분석: 이용의 심화 vs 실질적 인지도 정체’에 따르면 조사 대상자 10명 중 7명은 생성형 AI를 최근 2년간 이용해 본 적 없다고 응답했다.

해당 조사는 한국미디어패널조사에 2024년, 지난해 모두 참여한 개인 응답자 8002명을 대상으로 진행됐다.

▷지속 이용자(2024년·지난해 모두 이용) ▷신규 이용자(2024년 비이용자였으나, 지난해 이용자 전환) ▷이용 중단자(2024년 이용했으나, 지난해 이용 중단) ▷잠재적 이용자(2024년·지난해 모두 비이용) 등 네 집단으로 구분했다.

세부적으로 2년간 한번도 이용하지 않은 ‘잠재적 이용자’가 72.9%(5830명)에 달했다. 지속 이용자 7.7%(616명), 신규 이용자 16.8%(1346명), 이용 중단자 2.6%(210명) 등이다.

문제는 생성형 AI 대중화 시대에 이용 여부에 따라 정보 격차 심화할 가능성이 높다는 점이다. 지속 이용자가 생성형 AI를 업무·학업 목적으로 이용하는 것을 넘어, 취미 활동·일상 대화에까지 일상 밀착형으로 이용하는 것과 달리, 비이용자의 생성형 AI 인지도는 실질적으로 정체돼 있다는 점이다.

실제로 서울 AI 재단이 조사한 ‘2025 서울시민 디지털역량실태조사(응답자 5500명)’에서 서울시민 10명 중 4명이 생성형 AI를 쓰고 있으나, 고령층 10명 중 2명만이 ‘AI 시대 막막하다’고 응답했다.

이 때문에 디지털 격차를 줄이기 위한 맞춤형 교육 등 대책 마련이 시급하다는 지적이다. ▷생성형 AI의 가시적 효용 전파 ▷기술 접근성 제고 ▷수요자 맞춤형 교육 등이 필요하다는 것이다.

한은영 연구위원은 “이용 경험이 있는 집단 내에서는 활용 목적이 다변화되며 심화하고 있으나, 대다수 비이용자에게는 여전히 기술의 실질적 효용이 전달되지 못하고 있다”며 “이러한 집단 간 불균형은 향후 심각한 정보 격차를 초래할 가능성이 크다”고 진단했다.