[헤럴드경제=김성훈 기자] 모델 겸 방송인 송해나가 방송인 데프콘과의 열애설에 대해 재차 선을 그었다.

송해나는 지난 17일 방송된 SBS 예능프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서 모델 한혜진과 연애관에 대해 이야기를 나눴다.

ENA·SBS Plus ‘나는 솔로’를 함께 시청하던 중 한혜진이 대뜸 “너는 데프콘 오빠랑 언제 사귈 거야?”라고 물었다. 송해나와 데프콘은 ‘나는 솔로’를 함께 진행하는 사이로 지난해 한 차례 열애설이 불거진 바 있다.

송해나는 즉각 손사래를 치며 “프로그램에서는 되게 잘 챙겨주는 것처럼 나왔는데 진짜 아니다”라며 “우리는 밖에서 사적으로 회식 한 번 안 한 사이”라고 소문을 일축했다.

송해나는 데프콘에 대해 “겉은 무뚝뚝하지만 속은 따뜻한 츤데레 스타일”이라며 “실제 나한테는 그렇게 다정하게 대하지 않는다. 오히려 오빠는 키가 큰 여자를 좋아한다”고 했다.

송해나와 데프콘은 지난해 7월 유튜브 채널 ‘데프콘TV’에서도 열애설을 부인한 바 있다. 당시 송해나는 평소에는 데프콘에게 연락하지 않다가 술에 취할 때만 연락하는 이유에 대해 “열애설이 있었던 만큼 조심스럽다”라며, ‘정말 아무런 감정도, 썸도 없었느냐’는 질문에 “아무것도 없었다”라고 답했다. 데프콘도 “해나와는 비즈니스적인 만남이다. 연애하다 깨지면 한 명은 나가야 하지 않겠냐”라고 선을 그었다.