내삼미2구역 A2블록 1517가구 일반분양 쾌적한 자연환경…동탄·오산 더블 생활권

[헤럴드경제=신혜원 기자] GS건설은 오산 내삼미2구역에 조성되는 ‘북오산자이 드포레’(A2블록)를 다음달 공급할 예정이라고 19일 밝혔다.

북오산자이 드포레는 지하 2층~지상 29층, 11개 동, 총 1517가구 규모로, 지난 1월 같은 구역 A1블록에 공급된 ‘북오산자이 리버블시티’ 1275가구와 함께 브랜드 타운을 형성할 예정이다.

전용면적별 일반분양 가구 수는 ▷59㎡ 233가구 ▷74㎡ 307가구 ▷84㎡ 756가구 ▷99㎡ 218가구 ▷124㎡ PH 2가구 ▷125㎡ PH 1가구로 구성된다.

내삼미2구역은 수도권제2순환고속도로 북오산IC가 인접해 서울·수원·용인 등 수도권 주요 지역으로 신속하게 이동할 수 있다. 경부고속도로 진입도 수월하고, 지하철 1호선 오산대역을 이용할 수 있다.

직주근접형 입지도 갖췄다. 삼성전자 기흥·화성 사업장, 동탄 테크노밸리, 오산가장일반산업단지 등 주요 산업단지·업무지구로의 출퇴근이 용이하다.

동탄신도시와 오산시 내 주거 인프라를 공유해 편리한 생활 환경도 누릴 수 있다. 롯데백화점 동탄점, 트레이더스 홀세일 클럽 동탄점, 한림대학교동탄성심병원 등 동탄권역의 주요 편의시설을 이용할 수 있으며, 다양한 학원이 밀집해 있는 동탄 학원가도 가깝다.

단지 인근으로 필봉산 산책로가 위치해 있으며, 오산천, 경기도립 물향기수목원과 동탄호수공원도 근처에 있다.

북오산자이 드포레는 남동·남서향 판상형 위주의 설계가 적용돼 채광과 통풍이 뛰어나다. 넓은 동간 거리를 확보했고 주택형별로 다양한 수납공간도 제공해 공간효율성을 높였다. 가구당 1.5대의 넉넉한 주차공간도 갖췄다.

자이만의 특화 커뮤니티 시설인 ‘클럽 자이안’도 마련된다. GDR이 적용된 골프연습장, 피트니스 센터 등 다양한 운동시설과 사우나, 작은 도서관, 게스트하우스 등 입주민의 라이프스타일을 고려한 다양한 편의시설이 들어선다. 교보문고 북큐레이션 서비스가 도입되며, 라운지를 갖춘 티하우스와 특화조경을 갖춘 단지 내 공원도 조성된다.

한편 GS건설은 올해 1분기 총 사업비 2조1540억원 규모 성수전략정비구역 1지구 재개발과 부산 광안5구역 재개발(9709억원) 등을 따내며 올해 누적 수주액 4조원을 넘어섰다.