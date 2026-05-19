차세대 무인 물류 구축 MOU 체결 ‘장비·플랫폼·데이터’ 연결된 통합 체계 구축 목표 카카오모빌리티, 로봇 넘어 물류로 시장 확대

[헤럴드경제=박세정 기자] 카카오모빌리티와 HD현대사이트솔루션이 산업 현장의 피지컬 인공지능(AI) 생태계 확대를 위해 손을 잡았다.

카카오모빌리티는 HD현대사이트솔루션과 ‘차세대 무인 물류 및 피지컬 AI 생태계 구축을 위한 전략적 협력 MOU’를 체결했다고 19일 밝혔다. 피지컬 AI 생태계를 넓히고 서비스 표준을 제시하기 위한 취지다.

이번 협약을 통해 카카오모빌리티의 통합 관제·운송 관리 등의 플랫폼 기술과 HD현대사이트솔루션의 무인자율화 산업차량(지게차) 및 물류 현장 관제 설루션 역량을 결합한다. ‘장비·플랫폼·데이터’가 하나로 연결된 통합 체계를 만드는 것이 핵심이다.

두 회사는 실제 물류 현장에서 플랫폼 연계 및 기술 실증(PoC)을 공동 추진한다. 이를 통해 도출된 데이터를 바탕으로 신규 비즈니스 모델 및 글로벌 사업 기회를 발굴해 나갈 계획이다.

카카오모빌리티는 이번 협약을 통해 로봇 배송, 로봇 발레주차 등 로봇 연계 서비스에서 쌓아온 이동체 운영 경험을 물류 현장으로 확장하게 됐다. 그간 고도화해 온 운송 관리 시스템(TMS)을 활용해 물류 현장의 다양한 산업차량을 플랫폼과 연결하고 피지컬 AI 기술의 적용 범위를 넓혀간다는 방침이다.

특히 ‘주문→도로 위 미들마일 운송→창고 내부 작업’에 이르는 전 과정을 최적화하는 데 주력한다. 공정별 데이터 단절로 발생했던 운영 효율 및 작업 지연 등의 구조적 한계를 해소할 수 있을 것으로 회사 측은 기대했다. .

무인 지게차를 시작으로 향후에는 무인 운반차(AGV), 자율주행 이동로봇(AMR) 등 다양한 이기종 무인 이동체들을 단일 플랫폼에서 통합 관리 할 수 있는 차세대 물류 플랫폼 생태계의 표준을 구축한다는 계획이다.

송희준 HD현대사이트솔루션 대표는 “당사가 보유한 물류 현장 설루션 역량과 카카오모빌리티의 플랫폼·서비스 역량이 만나 물류 자동화 및 피지컬 AI 생태계를 선도할 수 있는 발판을 마련했다”며 “물류 현장의 자동화를 앞당기고, 고객에게 차별화된 설루션을 제공하겠다”고 밝혔다.

류긍선 카카오모빌리티 대표는 “이번 협력은 카카오모빌리티가 로봇 서비스 운영을 통해 축적해 온 이기종 이동체 통합 역량을 산업 현장 전반으로 확장하는 의미 있는 출발점”이라며 “물류 AX(AI전환) 모델을 고도화하고, 피지컬 AI 기술 적용 범위를 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 카카오모빌리티는 모빌리티를 넘어 ‘피지컬AI’ 기업으로 전환하겠다는 목표를 내걸고 관련 사업 확대에 총력을 싣고 있다. 이를 위해 구글의 자율주행 자회사 ‘웨이모’ 출신인 김진규 고려대 컴퓨터학과 교수를 부사장 겸 피지컬 AI 부문장으로 영입하기도 했다.