농촌진흥청-CJ웰케어 협력…‘참당귀·황기 복합물’ 제품화

[헤럴드경제=정찬수 기자] CJ웰케어가 지난 18일 오송 서흥 공장에서 농촌진흥청 국립원예특작과학원, 주요 사업체와 함께 ‘원료 국산화 및 산업화 제고를 위한 민관 협력 결연식’을 개최했다고 밝혔다.

이번 결연식은 국내산 참당귀와 황기를 활용한 건강기능식품의 산업화 성과를 공유하고, 글로벌 시장 진출 방안을 논의하기 위해 마련됐다. CJ웰케어 윤상배 대표, 농촌진흥청 국립원예특작과학원 김대현 원장, 서흥 박금덕 대표 등 주요 관계자들이 참석했다.

CJ웰케어는 최근 식품의약품안전처로부터 전립선 건강 기능성을 인정받은 신소재 ‘SHPro®(참당귀황기추출복합물)’를 주원료로 적용한 ‘전립소 참당귀황기 프리미엄’을 선보였다. SHPro®는 농촌진흥청과 국내 연구진이 공동 개발한 전립선 건강 개별인정형 원료다. 인체 적용 시험을 통해 국제 전립선 증상 점수(IPSS)와 잔뇨감 개선 효과를 확인했다. 한국농업기술진흥원의 가치평가에 따르면 이 기술은 약 498억원의 기술 가치와 110억원의 생산 유발 효과를 지닌 것으로 나타났다.

제품에는 SHPro® 외에도 옥타코사놀·아연·마그네슘 등 8종의 기능성 원료를 더해 중장년 남성의 활력과 에너지 대사까지 관리하도록 했다. 그간 수입 원료 의존도가 높았던 전립선 건강기능식품 시장에서 국산 원료의 경쟁력을 확보했다는 점에서 의미가 크다는 평가다.

CJ웰케어는 제품 생산에 국내산 참당귀와 황기를 사용해 국내 재배 농가의 안정적인 수요처를 확보하고 기업과 농가가 함께 성장하는 상생 모델을 실현하고 있다. CJ웰케어 관계자는 “앞으로도 국산 원료의 우수성을 알리고 내수 및 수출 시장 확대를 위해 농촌진흥청과 적극적인 협력을 이어갈 것”이라고 말했다.