구 지역사회보장협의체 ‘고립예방분과’ 신설...총 8개 분과 개편 복지관‧지역자활센터‧가족센터 등 민간 복지기관 13명 위원 구성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 용산구(구청장 박희영)가 지역사회보장협의체에 ‘고립예방분과’를 신설하고 이달 첫 회의를 개최했다.

고독사를 예방하고 고립가구에 대한 선제적 대응을 강화하기 위해 민간 협력 연결망(네트워크)을 활용한다.

이번에 신설한 분과는 지역 내 다양한 민간 복지기관이 참여해 고립 위험 가구를 조기에 발견하고 촘촘한 지원체계를 구축하는 민관 협력체계이다. 이번 분과 신설로 지사협은 기존 7개 분과에서 총 8개 분과로 개편됐다.

분과에는 ▷종합사회복지관 ▷노인복지관 ▷장애인복지관 ▷지역자활센터 ▷쪽방 관련 기관 ▷정신건강복지센터 ▷가족센터 등 지역 내 다양한 민간기관이 폭넓게 참여한다. 분과 위원은 총 13명으로 구성했다.

고립예방분과에서는 ▷고립가구 발굴 연결망(네트워크) 활성화 ▷위기 징후 정보 공유 체계 마련 ▷민관 지원체계 강화 ▷사례 연계 및 공동 대응 ▷특화사업 추진 등을 중점 추진할 예정이다. 대상을 노인‧청소년 등으로 한정하지 않고 저소득 고립 위기가구 발굴을 중심으로 사업을 추진하는 게 기존 분과와의 주요 차별점이다.

특히, 지역사회 내 다양한 민간기간 관 협업을 통해 고립 위험군을 조기에 발견, 위기 상황 발생 이전 단계에서 개입할 수 있는 대응체계를 마련하는 데 주력한다.

아울러, 기관 간 정기적인 회의와 정보 교류를 통해 중복‧사각지대를 최소화하고, 고립가구에 대한 통합적 지원이 이뤄질 수 있도록 협력 기반을 강화할 방침이다.

제1차 고립예방 분과 회의에서는 분과장 및 총무를 선출하고 2026년 사업계획(안)에 대한 논의가 이뤄졌다. 분과장은 연누시 용산지역자활센터 과장이, 총무에는 임명선 용산구 가족센터 팀장이 선출됐다. 임기는 다른 분과 및 실무협의체 위원과의 임기 통일을 위해 2027년 6월 30일까지로 정했다.

올해 사업계획(안) 논의에서는 구청 담당자의 서울시복지재단 공모사업 제안 내용 설명이 있었다. 다음 회의 개최 시 세부 사업계획에 대한 논의가 이어질 계획이다.

앞서, 구는 올해 2월 서울시복지재단에서 실시한 ‘고립예방협의체’ 공모에 신청해 최종 선정된 바 있다. 구는 앞으로도 지역 특성에 맞는 맞춤형 고독사 예방 정책을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

박희영 용산구청장은 “고독사 예방은 행정의 노력만으로는 한계가 있는 만큼, 지역사회 민간기관과의 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다”며 “고립예방분과를 중심으로 지속 가능한 지역사회 돌봄체계를 구축해 누구도 소외되지 않는 안전한 용산을 만들겠다”고 밝혔다.