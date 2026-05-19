도봉·양천·강서·강동 4개 산후조리원 선정 표준이용요금 390만원 중 시가 140만원 지원 6월8일부터 접수, 다자녀·다태아 산모 우선 기회

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시가 출산 이후 수백만원에 달하는 산후조리 비용 부담을 덜어주기 위해 전국 최초 ‘서울형 안심 산후조리원’을 운영한다. 시는 표준이용요금 중 3분의 1에 해당하는 140만원을 지원한다. 시는 우선 도봉·양천·강서·강동 지역에 4개 산후조리원을 선정했다.

서울시는 전국 최초로 도입한 ‘서울형 안심 산후조리원’ 4개소 선정을 완료하고 다음 달 8일부터 본격 운영에 들어간다고 19일 밝혔다.

‘서울형 안심 산후조리원’은 서울시와 민간 산후조리원이 협력해 공공 차원의 표준화된 서비스를 합리적인 비용으로 제공하는 전국 최초 민관 협력형 산후조리원 모델이다.

특히 지자체가 직접 설치·운영하는 기존 공공 산후조리원 방식과 달리 민간 산후조리원의 운영 전문성을 활용하면서도 공공 지원을 결합해 이용자 부담은 낮추고 공공성은 강화한 것이 특징이다. 현재 서울시가 운영하는 공공 산후조리원은 송파구와 서대문구 두 곳이 있다. 민간 산후조리원의 절반 가격에 이용할 수 있다는 장점이 있지만 송파구와 서대문구 거주자에게 우선순위가 부여되기에 사실상 혜택을 보는 산모는 많지 않다.

서울형 안심 산후조리원의 표준이용요금은 2주 기준 390만원으로 이 중 서울시가 140만원을 지원해 일반 산모의 본인부담액은 250만원이다. 기초생활수급자 등 취약계층은 전액 지원, 다자녀·다태아 등에는 추가 지원을 제공한다.

서울시는 운영 전문성과 권역별 균형 등을 종합적으로 고려해 4개소를 최종 선정했다. 선정된 곳은 ▷도봉구 ‘마미캠프산후조리원’ ▷양천구 ‘팰리스산후조리원’ ▷강서구 ‘르베르쏘산후조리원’ ▷강동구 ‘퍼스트스마일산후조리원’ 이다.

서울시는 1년간 시범 운영을 통해 각 시설에 운영비 5000만원을 지원하고, 표준요금과 운영 매뉴얼 준수를 통해 일정 수준 이상의 서비스를 안정적으로 제공하도록 관리할 계획이다.

▷모자동실 운영 ▷모유 수유 지도 ▷산모 심리 지원 ▷신생아 건강관리 및 수면·수유 교육 등 운영 매뉴얼에 따라 표준화된 필수 서비스를 제공하고, 산모와 신생아 건강 회복과 돌봄 역량 강화를 위한 프로그램도 체계적으로 운영할 계획이다.

서울형 안심 산후조리원은 신청일 현재 서울시에 1년 이상 거주 중인 산모라면 누구나 신청할 수 있다. 6월8일부터 우선순위에 따라 차례대로 예약 신청을 받을 계획이다. 취약계층, 다자녀·다태아 산모 등에게 우선 이용 기회를 제공하게 된다.

사전예약 시기, 예약 절차 등 서울형 안심 산후조리원 세부 운영 내용은 선정된 산후조리원과 세부 협의를 거쳐 확정되며 구체적인 사항은 6월 초 임신출산정보센터 누리집과 각 산후조리원을 통해 동시 안내될 예정이다.

서울시는 이번 시범 운영을 통해 수요, 만족도, 서비스 개선사항을 분석해 향후 사업 확대 근거를 마련할 계획이다.

조영창 서울시 시민건강국장은 “서울형 안심 산후조리원은 기존의 민간 산후조리원의 전문성과 인프라를 공공과 연결해 이용 부담은 낮추면서도 서비스 품질은 높이기 위한 새로운 방식의 협력 모델”이라며 “출산 가정이 실질적 부담을 덜고 이용할 수 있는 서울형 산후조리 모델을 선도적으로 구축해 나가겠다”고 말했다.