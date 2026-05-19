6월 13일 동작구청 4층 대강당서 열려… 5월 19일 오전 10시부터 학생·학부모 400여 명 선착순 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구가 수험생들의 성공적인 대입 준비를 지원하기 위해 ‘2027학년도 대학 입시 수시설명회’를 개최한다.

이번 설명회는 6월 평가원 시험 분석 및 실질적인 수시 지원 전략 수립을 위해 마련됐으며, 오는 6월 13일 오전 10시 30분부터 2시간 동안 동작구청 4층 대강당에서 열린다.

강의는 지역 내 고등학교 23년 근무 경력의 숭의여자고등학교 교사이자 EBSi 입시대표 강사인 정제원 강사가 맡는다.

강의 내용은 ▷변화하는 내신·수능 체제, ‘왜 재수가 어려운지’ ▷6월 모의평가 활용 ‘수시 6장’ 배분 공식 ▷기말고사 이후 생기부 최종 보완 요령 ▷합격을 결정짓는 여름방학 100일 역전 로드맵 ▷밀착형 입시 Q&A 총 5개 세션으로 구성된다.

지역 내 학생 및 학부모 400여 명을 선착순으로 모집하며, 신청은 5월 19일 오전 10시부터 동작구통합예약시스템 또는 홍보 포스터 내 정보무늬(QR코드)를 통해 가능하다.

참여 확정 여부는 신청자에게 개별 알림톡으로 안내할 예정이다.

이 밖에 궁금한 사항은 동작입시지원센터로 문의하면 된다.

구는 향후 논술·면접 특강과 1:1 맞춤형 수시컨설팅 등 2027학년도 대입 수시전형 대비 프로그램을 지속 운영, 수험생을 위한 체계적인 입시 지원을 이어갈 방침이다.

구 관계자는 “입시제도가 빠르게 변화하는 만큼 정확한 정보와 전략적인 준비가 무엇보다 중요하다”며 “이번 설명회가 수험생과 학부모들이 대입 방향을 설정하고 효과적으로 대비하는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.