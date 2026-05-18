18일 선거기 기강 확립 속 핵심 현안 점검 ‘섬발전법’ 시행령 개정 긴밀 대응 주문

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 박일웅 경남도지사 권한대행(행정부지사)이 선거기 도정 공백을 차단하고 지역 미래를 책임질 핵심 현안 챙기기에 나섰다.

경남도는 18일 도청에서 박 권한대행 주재로 실국본부장회의를 열고 섬 발전 정책, 한미 조선 협력 대응, 첨단산업 육성 등 도정 현안을 점검했다고 밝혔다. 박 권한대행은 이날 오후 시작하는 도지사 후보자 토론회를 언급하며, 후보들의 정책 제안을 면밀히 검토해 향후 도정 운영에 선제적으로 반영하라고 주문했다.

이날 회의에서는 지난 7일 국회 본회의를 통과한 ‘섬 발전 촉진법’ 개정안의 후속 조치가 집중 논의됐다. 법 개정에 따라 섬 개발사업 추진 시 시·도지사 승인만으로 관련 인허가가 일괄 처리돼 행정 절차가 대폭 줄어든다. 여객선이 없는 소외 섬 주민이 이용하던 행정선의 탑승 대상도 가족과 일반 방문객까지 확대된다.

박 권한대행은 “법 개정 성과가 도민 편익으로 직결되려면 시행령 개정 과정이 중요하다”며 “폐교와 유휴시설 활용 등 섬 주민들의 요구가 하위 법령에 반영되도록 행정안전부 등 관계 부처와 긴밀히 협의하라”고 지시했다.

글로벌 산업 환경 변화에 따른 주력산업 방어 전략도 다뤄졌다. 정부와 미국 상무부가 체결한 ‘한미 조선 파트너십 이니셔티브(KUSPI)’ 양해각서와 관련해 박 권한대행은 국내 우수 인력과 기업의 유출 가능성을 경계했다. 그는 도내 조선업계 동향을 세밀히 분석해 경남도의 실행 방안이 정부 정책에 반영되도록 체계적인 대응을 당부했다.

미래 성장동력 확보를 위한 대형 국책사업 공모 유치에도 속도를 낸다. 현재 도가 진행 중인 ‘소재·부품·장비 특화단지’와 국가첨단전략산업 분야 ‘첨단 항공엔진 특화단지’ 지정을 거론하며, 최종 선정 시점까지 모든 행정 역량을 집중하라고 강조했다.

민생 경제와 현장 안전 관리 강화를 위한 주문도 이어졌다. 부산·경남 레미콘 노동자 총파업 움직임에 따른 건설 현장 피해 최소화 대책을 마련하는 한편, 본격적인 농번기를 맞아 하동 등에서 발생한 농기계 사고 예방을 위해 안전교육과 순찰 등 행정력을 집중하라고 주문했다.

박 권한대행은 “선거 기간일수록 도민들이 행정의 안정성을 체감할 수 있어야 한다”라며 흔들림 없는 업무 수행과 철저한 공직기강 확립을 재차 강조했다.