“피지컬AI, 준비없이 맞이하면 일자리·보안 위기”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 김장겸 국민의힘 의원과 인공지능 인사이트 포럼(AI Insights Forum)이 오는 20일 오전 국회의원회관에서 ‘피지컬 AI 시대 일자리와 보안’을 주제로 제9차 포럼을 공동주최한다고 18일 밝혔다.

김 의원실에 따르면 이번 포럼은 AI(인공지능)가 온라인과 디지털 공간을 넘어 제조·물류·의료·교통·국방 등 물리적 세계로 확장되는 상황에서 발생할 고용 구조의 변화와 물리적 안보 위협을 선제적으로 공론화하고 대책을 모색하기 위해 마련됐다.

행사는 김범수 연세대 교수이자 한국경영정보학회 회장이 좌장을 맡아 진행된다. 주제 발표 순서에서는 송영희 서울과학종합대학원 교수가 피지컬 AI 시대의 산업 변화와 일자리 구조를, 노병규 연세대 바른ICT연구소 교수가 새로운 보안 위협과 대응 과제를 각각 제시할 예정이다.

이어지는 지정 토론 세션에서는 강대엽 로욜라메리마운트대 교수(AIMetrica 연구소 소장), 엄자혜 변호사(대한변협 사무차장), 엄성용 중앙대 교수(지식경영학부장), 김호림 동양대 교수(AI인사이트포럼장)가 참여해 현장의 목소리를 반영한 입법 및 정책 과제 도출을 위한 심층 토론을 진행한다.

김 의원은 “피지컬 AI는 대한민국에 새로운 성장 기회가 될 수 있지만, 준비 없이 맞이한다면 일자리와 보안 측면에서 심각한 위기로 돌아올 수 있다”며 “이번 토론회가 피지컬 AI 시대의 일자리 전략과 보안 정책을 함께 점검하는 중요한 출발점이 되기를 기대한다”고 밝혔다.

김범수 한국경영정보학회 회장(연세대 교수)은 “피지컬 AI 등장은 혁신과 성장의 기회인 동시에 일자리 구조 재편과 안전 및 보안 책임이라는 중대한 과제를 안겨주고 있다”며 “기술이 사회 안에서 책임 있게 활용될 수 있도록 실질적인 법과 제도 설계가 조속히 뒷받침돼야 한다”고 강조했다.