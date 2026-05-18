작년 대비 매출 영업이익 순이익 모두 성장
친환경 컨테이너선 등 고부가가치선이 견인
[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] HJ중공업이 올해 1분기 영업이익을 지난해 같은 기간 대비 347% 이상 끌어올렸다. HJ는 1분기 연결 기준 매출 5414억원, 영업이익 246억원, 당기순이익 255억원을 기록했다고 15일 공시를 통해 밝혔다.
매출은 작년 같은 기간 4100억원에서 32% 늘었고 영업이익은 55억원에서 191억원이 증가했다. 당기순이익은 56억원에서 255억원으로 355%가 늘어난 것으로 집계됐다. 이번 실적개선은 양대 사업의 하나인 조선 부문의 친환경 컨테이너선 등 고부가가치선 건조 물량이 매출에 본격 반영된 것이 요인으로 풀이된다.
실제로 조선 부문 매출은 전년 동기 1581억원에서 2686억원으로 70% 증가했다. 건설 부문 매출이 2479억원에서 2693억원으로 8.6% 증가한 것과 비교하면 비약적 성장세다. 전체 매출에서 차지하는 비중이 지난 2022년 18%까지 떨어졌던 조선 매출은 지난해 절반 수준으로 회복한 상태다.
영업이익은 친환경선박 개발과 원가 우위 선종 중심의 선별 수주, 고속정 등 핵심사업의 수주 전략과 원가관리 고도화가 흑자를 이끌었다는 평가다. 건설 부문 또한 국내외 건설경기 둔화와 원자재가, 인건비 상승 등 부담을 이겨내고 원가율 관리에 주력한 것이 흑자기조 유지의 한 수였다.
HJ중공업은 올해 중·하반기도 수익성 중심의 질적 성장으로 흑자 경영을 이어간다는 방침이다. 지난 연말 수주한 해군 신형 고속정 4척과 해경 다목적 화학방제함, 미 해군 MRO 사업에 이어 올 초 수주한 1만100TEU급 컨테이너선 4척, 국내외 공사와 각종 정비사업 등 양질의 일감이 수익성 개선으로 이어지게 하는 선순환 구조 마련이 목표다.
HJ 관계자는 “조선·건설 양대 부문에서 3년치 이상 안정적인 수주 잔량을 확보한 만큼 체질개선과 원가구조 혁신으로 지속가능한 기업가치 제고에 주력하겠다”고 밝혔다.
kaf2002@heraldcorp.com