작년 대비 매출 영업이익 순이익 모두 성장 친환경 컨테이너선 등 고부가가치선이 견인

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] HJ중공업이 올해 1분기 영업이익을 지난해 같은 기간 대비 347% 이상 끌어올렸다. HJ는 1분기 연결 기준 매출 5414억원, 영업이익 246억원, 당기순이익 255억원을 기록했다고 15일 공시를 통해 밝혔다.

매출은 작년 같은 기간 4100억원에서 32% 늘었고 영업이익은 55억원에서 191억원이 증가했다. 당기순이익은 56억원에서 255억원으로 355%가 늘어난 것으로 집계됐다. 이번 실적개선은 양대 사업의 하나인 조선 부문의 친환경 컨테이너선 등 고부가가치선 건조 물량이 매출에 본격 반영된 것이 요인으로 풀이된다.

실제로 조선 부문 매출은 전년 동기 1581억원에서 2686억원으로 70% 증가했다. 건설 부문 매출이 2479억원에서 2693억원으로 8.6% 증가한 것과 비교하면 비약적 성장세다. 전체 매출에서 차지하는 비중이 지난 2022년 18%까지 떨어졌던 조선 매출은 지난해 절반 수준으로 회복한 상태다.

영업이익은 친환경선박 개발과 원가 우위 선종 중심의 선별 수주, 고속정 등 핵심사업의 수주 전략과 원가관리 고도화가 흑자를 이끌었다는 평가다. 건설 부문 또한 국내외 건설경기 둔화와 원자재가, 인건비 상승 등 부담을 이겨내고 원가율 관리에 주력한 것이 흑자기조 유지의 한 수였다.

HJ중공업은 올해 중·하반기도 수익성 중심의 질적 성장으로 흑자 경영을 이어간다는 방침이다. 지난 연말 수주한 해군 신형 고속정 4척과 해경 다목적 화학방제함, 미 해군 MRO 사업에 이어 올 초 수주한 1만100TEU급 컨테이너선 4척, 국내외 공사와 각종 정비사업 등 양질의 일감이 수익성 개선으로 이어지게 하는 선순환 구조 마련이 목표다.

HJ 관계자는 “조선·건설 양대 부문에서 3년치 이상 안정적인 수주 잔량을 확보한 만큼 체질개선과 원가구조 혁신으로 지속가능한 기업가치 제고에 주력하겠다”고 밝혔다.