건설현장 첫 독립 전용 공간 스마트 장비로 재해대응 강화

현대건설은 두산에너빌리티, 포스코이앤씨와 함께 참여 중인 신한울 3·4호기 건설현장에 산업재해 예방을 위한 전용 체험교육 시설을 마련하고, 현장 밀착형 안전교육 운영에 나섰다고 18일 밝혔다.

현대건설은 지난 14일 경상북도 울진군 신한울 3·4호기 건설현장 부지 내에서 안전체험교육장 개관식을 개최했다며 이같이 밝혔다.

신한울 3·4호기 안전체험교육장은 국내 건설현장 최초로 조성된 독립 전용 공간으로 건설 과정에서 빈번하게 발생하는 재해 유형을 중심으로 위험 상황을 직접 체험하고 대응 역량을 익힐 수 있도록 구성됐다.

▷화재안전존 ▷안전점검존 ▷밀폐안전존 ▷응급구조존 ▷가상안전존 등 5개 구역에서 총 13종의 체험 프로그램을 운영하며, 추락·질식·화재·감전 등 현장 사고 유형에 따른 안전교육과 심폐소생술(CPR), 자동심장충격기(AED) 사용법, 근골격계 질환 예방 등 보건교육을 병행한다. 특히 안전체험교육장의 가상안전존은 ▷4차원(4D) 확장현실(XR) 체험시설 ▷다중 동시 가상현실(VR) ▷애플 비젼 프로 등을 적용해 건설현장 재해 상황을 실감형 콘텐츠로 구현한 것이 특징이다.

차세대영상표시장치(HMD) 기기를 활용한 몰입형 체험 기회도 제공하며 이론 교육만으로는 체득하기 어려운 위험 인지 역량 강화에 중점을 뒀다.

안전점검존에서는 말비계·사다리·줄걸이 작업 등 주요 위험 작업에 대한 사고 사례와 점검 방법을 실습 중심으로 교육하며, 응급구조존에서는 CPR·AED 체험교육을 통해 응급상황 발생 시 현장 대응 역량을 강화할 수 있도록 했다.

홍승희 기자