한일 노선 운항 전체 항공사 중 여객 최다 주요 노선 증편 및 고베 신규 취항 등 공급↑

[헤럴드경제=권제인 기자] 제주항공이 올해 1~4월 일본 노선 이용객 수 162만9000여 명을 기록했다고 18일 밝혔다. 이는 지난해 동기 대비 약 36% 늘어난 수치이자, 한일 노선을 운항하는 전체 항공사 가운데 가장 많은 여객 수다.

도쿄, 나고야, 후쿠오카 등 일본 주요 노선 운항을 확대하고, 인천~고베 노선에 신규 취항하는 등 노선 공급을 적극 확대한 것이 여객수 증가세를 견인한 것으로 풀이된다.

특히, 일본의 경우 고환율과 고유가가 지속되고 있지만 상대적으로 체류 비용 부담이 덜하고, 우리나라와 가까운 위치에 있어 접근성도 뛰어나 여행 수요는 지속해서 증가세를 보이고 있다.

실제로 국토교통부 항공정보포탈시스템에 따르면 올해 1~4월 일본 노선 이용객수는 1081만3000여 명으로, 지난해 같은 기간 893만9000여 명에 비해 약 21% 증가하며 역대 최대를 기록했다.

제주항공은 이처럼 늘어나는 일본 여행 수요에 맞춰 임시증편 등을 통해 공급 확대에 나선다.

인천~도쿄(나리타) 노선은 5월에 주 14회를 증편해 주 49회를 운항하고, 6월에 주 46회, 7월에 주 43회를 운항한다. 인천~나고야 노선은 주 2회를 증편해 6월까지 주 16회를, 7월에는 주 3회를 추가 증편해 주 19회를 운항한다.

아울러 인천~후쿠오카 노선은 5월에 주 7회를 증편해 주 35회를 운항하고, 6월에는 주 40회, 7월에는 주 37회를 운항한다. 인천~오키나와 노선은 5월에 주 6회를 증편해 13회를 운항하고, 부산~오사카 노선은 5월에 주 3회를 증편해 6월까지 주 17회를 운항하고 7월에는 주 15회를 운항한다.

이 외에도 6월 11일부터는 인천~고베 노선에 주 7회(매일) 일정으로 신규 취항한다.

제주항공 관계자는 “일본은 쇼핑∙미식∙온천 등 다양한 여행 테마를 즐길 수 있고 비행시간도 2~3시간 내외로 짧아 꾸준한 인기를 얻고 있다”며 “합리적인 운임과 다양한 노선 운영을 통해 더 많은 고객이 편리하게 일본 노선을 이용할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.