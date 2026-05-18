자율운항선박·스마트항만 확산에 해상 사이버위협 증가 부산서 해사 사이버안전 포럼 개최…국정원과 대응 전략 논의

[헤럴드경제=김선국 기자] 자율운항선박과 스마트항만 등 해사산업 디지털 전환이 빨라지면서 정부가 해상 사이버안전 대응 강화에 나선다. 초고속 위성통신 확산으로 선박과 항만의 연결성이 높아지면서 인공지능(AI) 기반 해킹과 운영시스템 공격 우려도 커지고 있다는 판단이다.

해양수산부는 국가정보원과 함께 오는 19일 부산 롯데호텔에서 ‘해양산업 분야 사이버안전의 현재와 미래, 위기와 기회’를 주제로 ‘2026년 해사 사이버안전 전문가 포럼’을 개최한다고 18일 밝혔다.

이번 포럼은 자율운항선박과 스마트항만 확대 등 해사산업 디지털화에 따른 사이버 위협 대응 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 해수부와 국정원은 2022년부터 매년 관련 포럼을 열고 있다.

최근에는 저궤도위성 기반 통신서비스 확산으로 선박에서도 육상 수준의 초고속 인터넷 사용이 가능해지면서 외부 네트워크 연결성이 크게 확대되고 있다.

선박과 항만 운영 시스템에 정보기술(IT)과 운영기술(OT)이 결합되면서 사이버 공격 위험도 커지고 있다는 분석이다. 특히 AI를 활용한 신종 해킹 가능성까지 제기되면서 해사 분야 보안 체계 고도화 필요성이 커지고 있다.

정부는 이번 포럼에서 해운·정보통신 분야 전문가들과 함께 디지털 전환에 따른 해사 사이버 위협 양상을 진단하고 대응 전략을 논의할 계획이다.

최근 글로벌 공급망 불안과 함께 항만·물류 시스템이 국가 핵심 인프라로 부상하면서 해사 사이버안보 중요성도 빠르게 커지는 분위기다.

이수호 해수부 해사안전국장은 “해사산업의 디지털화와 초연결 환경 확산으로 사이버안전 강화는 더 이상 선택이 아닌 필수”라며 “국가정보원과 함께 해사산업 사이버안전 대응 역량 강화에 최선을 다하겠다”고 말했다.