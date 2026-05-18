‘네이버 로그인 회원’·치지직 ‘N커넥트’ 공개 네이버 ID로 넥슨 로그인·결제…혜택도 제공 N커넥트로 이용자∙크리에이터∙게임 구조 연결

[헤럴드경제=차민주 기자] 넥슨이 네이버와 협력해 자사 게임 지식재산권(IP)과 네이버 서비스 간의 생태계 연결을 강화한다. ‘네이버 로그인 회원’ 전환으로 계정 연동을 강화하고, 네이버의 라이브 스트리밍 플랫폼 ‘치지직’과 함께 게임 콘텐츠 제작을 지원한단 방침이다.

18일 넥슨은 네이버 로그인 회원 전환 페이지를 시작하고, 치지직 ‘N커넥트’ 프로젝트를 선보인다고 밝혔다.

우선 네이버 로그인 회원은 네이버 ID를 사용해 넥슨 로그인과 네이버페이(Npay) 결제를 이용할 수 있는 계정이다. 만 14세 이상 본인인증을 마친 넥슨 이용자라면 누구나 기존 계정을 네이버 ID로 전환할 수 있다. 네이버 로그인 회원으로 변경 후에도 기존 게임 플레이 기록 등은 그대로 유지되며, 넥슨 내 결제 서비스는 Npay를 통해 진행된다.

아울러 넥슨은 네이버의 라이브 스트리밍 플랫폼 치지직과 함께 ‘N커넥트(N-CONNECT)’ 프로젝트를 선보인다고 밝혔다.

N커넥트는 이용자와 크리에이터, 게임을 연결하는 프로젝트다. 활동∙성장∙임팩트 세 축의 리워드 구조를 통해 치지직 방송 활동과 시청자 참여를 반영한 혜택을 제공한다. 또 크리에이터에게 넥슨 게임 관련 콘텐츠 제작을 지원하는 ‘콘텐츠 지원센터’도 운영한다.

넥슨은 N커넥트를 기반으로 치지직 파트너·프로·루키 스트리머들의 넥슨 게임 기반 콘텐츠 제작과 방송을 지원할 예정이다. 이로써 스트리머 방송 시청을 넘어 게임 플레이로 이어지는 경험을 제공하겠단 계획이다.

N커넥트는 오는 9월 22일까지 프리시즌으로 운영되며, 정규 시즌은 10월부터 시작된다. N커넥트에 참여하고자 하는 이용자와 크리에이터는 네이버 로그인 회원 변경 후 N커넥트 페이지에서 가입할 수 있다.

양사는 이번 협업을 계기로 이용자 데이터 연결을 강화하고, 넥슨의 게임 IP와 네이버의 다양한 서비스를 결합하겠단 방침이다. 이를 통해 이용자에게 개인화된 맞춤 콘텐츠와 한층 고도화된 게임 경험을 제공한다는 포부다.

더불어 넥슨은 네이버 로그인 회원 페이지 공개를 기념해 다양한 혜택을 제공한다고 밝혔다. 오는 7월 20일까지 네이버 ID로 로그인 계정을 변경하면 ‘던전앤파이터’, ‘메이플스토리’, ‘마비노기 모바일’ 등 넥슨 게임 중 원하는 게임 1종 쿠폰팩을 선택해 받아볼 수 있다. 이 중 ‘FC온라인’에서는 8주년 이벤트 참여 시 더 큰 보상을 받을 수 있다.

이 외에도 네이버 로그인 회원으로 변경 후 오는 6월 24일까지 넥슨에서 Npay로 첫 결제를 진행하면 결제 금액의 10%를 Npay 포인트(최대 5000 포인트)로 적립해 준다. 또 이벤트 기간 넥슨에서 Npay 머니 충전 결제 시 결제 금액의 1%를 Npay 포인트로 지급한다.